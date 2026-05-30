Donald Trump obtuvo una puntuación perfecta en una nueva evaluación cognitiva y recibió una valoración favorable sobre su estado de salud general, según el informe médico difundido por la Casa Blanca tras un examen realizado en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Según informó la agencia AP, la revisión incluyó una tomografía computarizada, estudios cardíacos, pruebas de detección de cáncer y otras evaluaciones preventivas realizadas por 22 especialistas. Tras el chequeo, Trump afirmó que los resultados habían salido “perfectamente”.

El informe, elaborado por el médico presidencial Sean Barbabella, concluyó que el mandatario se encuentra en condiciones de desempeñar sus funciones y mantiene un buen estado de salud física y mental.

Trump obtuvo una puntuación de 30 sobre 30 en una nueva evaluación cognitiva.

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Evaluación cognitiva volvió a arrojar resultado perfecto

Uno de los aspectos destacados del examen fue la aplicación de la Evaluación Cognitiva de Montreal, prueba utilizada para detectar posibles signos de deterioro cognitivo o demencia.

Trump obtuvo una puntuación de 30 sobre 30, el máximo resultado posible. Se trata del mismo puntaje reportado en evaluaciones realizadas en 2018 y durante el año pasado.

El examen se realizó en un contexto en el que la edad y la capacidad física de los líderes políticos continúan siendo objeto de debate en Estados Unidos.

Reporte destaca mejoras en colesterol y salud cardiovascular

El informe médico también señaló que el presidente mantiene una salud cardíaca, pulmonar y neurológica sólida.

Asimismo, destacó una mejora en sus niveles de colesterol gracias al tratamiento farmacológico que sigue actualmente. Su colesterol total se ubicó en 143, por debajo de los 223 registrados en 2018.

Para el control de estos indicadores, Trump utiliza medicamentos destinados a reducir el colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, y favorecer mejores niveles de colesterol HDL.

El informe destacó mejoras en los niveles de colesterol del mandatario estadounidense. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

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Médicos recomiendan ajustes en peso y tratamiento preventivo

El presidente registró un peso de 108 kilogramos, alrededor de seis kilos más que en su examen médico realizado en abril de 2025.

Por ello, los especialistas le brindaron recomendaciones relacionadas con alimentación, actividad física y control de peso. Aun así, concluyeron que su desempeño físico continúa siendo excelente.

El reporte también mencionó la presencia de moretones en las manos, atribuidos a los frecuentes apretones de manos y al uso de aspirina. Además, indicó que la ligera hinchazón en la parte inferior de las piernas asociada a una insuficiencia venosa crónica muestra una mejoría respecto al año anterior.