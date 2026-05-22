La empresa, con casi 99 años de antigüedad y cuyo antiguo director ejecutivo fue considerado en su momento el capitalista favorito de Fidel Castro, apostó por un negocio que pocas compañías occidentales se atreverían a tocar. Tras desembarcar en Cuba en la década de 1990, Sherritt desarrolló una mina de níquel y cobalto mediante una empresa conjunta con el Estado antes de expandirse al sector energético. El resultado fue un negocio en expansión que sobrevivió a las crisis de las materias primas, a la presión política de EE.UU. y a la inestabilidad económica de la isla.

Esa apuesta se derrumbó abruptamente este mes y sumió a Sherritt en la incertidumbre. Después de que el presidente Donald Trump ampliara las sanciones contra el país comunista, Sherritt anunció inicialmente planes para disolver su empresa minera en Cuba. El miércoles, EE.UU. acusó de asesinato al expresidente cubano Raúl Castro, agravando aún más el enfrentamiento con La Habana mientras la administración Trump intenta remodelar el orden político de la isla.

Pero apenas unos días después de que Sherritt anunciara su retirada de Cuba, apareció un posible salvador en forma de una oficina familiar de Dallas vinculada a Ray Washburne, un ejecutivo inmobiliario nombrado por Trump en 2017 para dirigir la Overseas Private Investment Corp. Gillon Capital LLC, de Washburne, firmó el miércoles un acuerdo preliminar no vinculante que otorgaría a la oficina familiar una participación mayoritaria en Sherritt.

“Surgió de la nada”, declaró Peter Hancock , director ejecutivo interino de Sherritt, en una entrevista. “Me gustaría decirles que soy un genio de los negocios y que sabía que una entidad estadounidense vería que podía crear valor en la situación en la que se encontraba Sherritt. Pero no, no lo preveía”.

A medida que la política exterior de Trump durante su segundo mandato se vuelve notablemente más agresiva, Sherritt sigue corriendo el riesgo de perder su apuesta por La Habana. La saga pone de relieve los peligros que enfrentan empresas e inversores por los cambios geopolíticos en un orden mundial que evoluciona rápidamente. Aunque las grandes multinacionales tampoco han escapado a las pérdidas derivadas de los conflictos, la amenaza es especialmente grave para compañías con activos concentrados en un solo país fuera de EE.UU.

No está claro si el acuerdo preliminar entre Sherritt y Gillon refleja un posible cambio en la estrategia de Trump hacia Cuba. El miércoles, el presidente restó importancia a la necesidad de aumentar aún más la presión sobre el gobierno cubano tras las acusaciones contra Raúl Castro. Los representantes de Gillon y del Departamento de Estado no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Pero para Hancock , el repentino respaldo de Gillon ayudó a “salvar la enorme brecha” entre Sherritt y la Administración.

“Este acuerdo se produjo porque un actor en EE.UU. fue capaz de presentar sus argumentos ante el Departamento de Estado”, afirmó. “Fuimos daños colaterales en un objetivo político más amplio para EE.UU.”.

Sherritt se fundó en 1927 y recibió su nombre en honor a Carl Sherritt, un trampero que exploró yacimientos de cobre en Manitoba. La primera incursión de la empresa en Cuba fue dirigida por Ian Delaney, quien se convirtió en director ejecutivo tras una batalla por el control de la compañía en 1990 y cerró un acuerdo con el gobierno de Castro un año después. El Estado acordó vender a Sherritt níquel sin procesar procedente de Moa, una mina en el este de Cuba nacionalizada tras la revolución de 1959.

La apuesta por Cuba se torna amarga para la minera canadiense | La asociación con La Habana resultó rentable al principio para Sherritt, pero una fuerte carga de deuda y las sanciones de Trump han golpeado duramente las acciones.

Fue un acuerdo histórico para la empresa canadiense, que necesitaba materia prima para abastecer su principal activo: una refinería en Alberta. La compañía firmó en 1994 un acuerdo de empresa conjunta con el Estado para explotar Moa, que produce cobalto y níquel, dos metales clave para la transición energética y para abastecer de energía a los centros de datos.

Durante años, Sherritt tuvo un enorme éxito en Cuba. Su capitalización bursátil se disparó hasta casi US$ 3,600 millones en 2008, mientras que sus acciones alcanzaron un máximo de 18 dólares canadienses. Para entonces, Sherritt ya había realizado importantes inversiones en el país, incluyendo participaciones en empresas de electricidad, petróleo y gas natural junto con compañías estatales.

Los ejecutivos de Sherritt se convirtieron en las primeras personas a las que se les prohibió la entrada a EE.UU. en virtud de la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 para sancionar a las empresas que operaban en Cuba. Sin embargo, Canadá y varios países europeos se opusieron a la ley y mantuvieron relaciones diplomáticas con La Habana, permitiendo a Sherritt seguir vendiendo la mayor parte de su níquel y cobalto en esos mercados y también en Asia.

Sin embargo, en pleno auge tras su éxito en Cuba, Sherritt realizó una costosa apuesta por un proyecto de níquel en Madagascar. La decisión terminó destrozando su balance, elevando la deuda hasta casi US$ 1,800 millones en su punto máximo en 2013. Después llegó una prolongada caída de los precios del níquel, que dejó a la empresa tambaleándose periódicamente al borde de la insolvencia.

Agobiada por una pesada carga de deuda y años de débil flujo de caja, la empresa pasó a depender aún más de Cuba, desprendiéndose de otros activos —incluido su negocio de carbón canadiense— para financiar el pago de préstamos y, finalmente, dando por perdida su aventura en Madagascar. Actualmente, Cuba representa más del 70% de la base de activos de la empresa en términos de valor contable.

“Tuvieron una gran oportunidad de eliminar por completo su endeudamiento”, afirmó Jeffrey Gavarkovs, socio director de Northstream Capital Inc. Pero “la combinación de Cuba y una carga de deuda un poco demasiado pesada fue su píldora venenosa”.

Aunque Sherritt siguió recibiendo distribuciones de sus operaciones de energía y níquel, la empresa gastó más de US$ 72 millones en un pozo marítimo, una categoría de exploración petrolera de mayor riesgo, señaló Gavarkovs. La iniciativa terminó con un pozo que finalmente fue dado de baja por ser antieconómico.

Pero, según Gavarkovs, que posee bonos de Sherritt, el mayor defecto de la empresa fue su inflado gasto corporativo para lo que en la práctica se había convertido en una minera de un solo activo. Los consejeros del directorio, en lugar de garantizar que los tenedores de bonos no garantizados recibieran pagos de intereses en efectivo como exigían los convenios de deuda, priorizaron la consolidación de opciones sobre acciones liquidadas en efectivo, afirmó.

La empresa también gastó millones intentando defenderse de varias campañas activistas en su contra, añadió. El año pasado, la firma de inversión Pala Assets Holdings ganó su batalla contra Sherritt, lo que provocó la dimisión del director ejecutivo Leon Binedell y una reorganización del directorio.

Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro en enero, los inversores comenzaron a especular con que Cuba podría ser el próximo objetivo de la administración Trump. En el caso de Venezuela, las grandes petroleras estadounidenses y las mineras occidentales se abalanzaron sobre el país tras la captura de Maduro, y Chevron Corp. emergió como uno de los principales beneficiarios.

Pero, a diferencia de Chevron, que cuenta con una base de activos diversificada, Sherritt enfrentaba una escasez de combustible cada vez más grave a medida que EE.UU. bloqueaba las exportaciones venezolanas a Cuba. La empresa anunció planes para suspender la minería en Moa en febrero tras recibir la notificación de que no podrían cumplirse las entregas de combustible previstas.

Al tiempo que la economía cubana seguía desmoronándose y los apagones masivos golpeaban la isla mientras Trump endurecía la presión sobre la nación de 10 millones de habitantes, Sherritt se enfrentó a una disyuntiva: mantener las operaciones con pérdidas y capacidad reducida o paralizar el activo más valioso de la empresa. A finales de marzo, la compañía anunció que buscaba una inyección urgente de efectivo de hasta US$ 36 millones para sostener Moa.

Tras la ampliación de las sanciones a Cuba por parte de Trump el 1 de mayo, Sherritt decidió abruptamente renunciar a sus participaciones en la empresa conjunta en la isla. Poco después, sin embargo, dio marcha atrás.

Hancock estaba en su casa de Halifax el lunes, feriado en Canadá, viendo por televisión la carrera ciclista Giro de Italia cuando sonó el teléfono. Del otro lado estaba Washburne, llamando para presentar su oferta por Sherritt.

Dos días después, la minera canadiense anunció que había firmado un acuerdo preliminar no vinculante con Gillon. Sherritt afirmó que el Departamento de Estado de EE.UU. no tenía objeciones a las negociaciones.

Sin embargo, no está garantizado que Ottawa apoye que un inversor estadounidense adquiera una participación mayoritaria en Sherritt. Canadá instauró una nueva política en 2024 para dificultar que empresas extranjeras tomen el control de activos canadienses de minerales críticos.

Para Ben Rowswell, exembajador de Canadá en Venezuela, la maniobra de un inversor cercano a Trump para hacerse con el control de Sherritt en Cuba ejemplifica lo que se conoce como la “Doctrina Donroe”, la visión del presidente estadounidense sobre el impulso de Washington en el siglo XIX hacia el dominio hemisférico.

Esta última medida ofrece “una visión más profunda del carácter cambiante de la relación de Estados Unidos con la región, que se está convirtiendo en un depredador extractivo” que utiliza su poder sobre todos los países, afirmó Rowswell, ahora consultor de la firma de asesoría estratégica Catalyze4.

Para el gobierno del primer ministro Mark Carney, cualquier intento de bloquear la posible adquisición de una empresa canadiense con casi un siglo de historia por parte de un inversor estadounidense podría complicar los esfuerzos para renovar un acuerdo de libre comercio con EE.UU., señaló Rowswell.

Un portavoz del Ministerio de Industria de Canadá afirmó que el gobierno da la bienvenida a la inversión extranjera que beneficie a la economía canadiense, aunque se negó a comentar sobre operaciones específicas.

Sherritt no es la única empresa extranjera con operaciones mineras en Cuba. El gigante del comercio de materias primas Trafigura, con sede en Singapur, posee una mina de plomo y zinc en una empresa conjunta con el Estado. La compañía aseguró que cumple todas las sanciones aplicables y mantiene un diálogo regular con las autoridades correspondientes.

A pesar del posible acuerdo con Gillon, la situación de Sherritt sigue siendo delicada. Tres miembros del directorio renunciaron a la empresa, dejando solo a Hancock y a otro director. Su director financiero y su auditor también abandonaron la compañía a comienzos de este mes. La empresa cotiza ahora como acción de bajo valor, con una capitalización bursátil cercana a los US$ 58 millones. Sin los suministros esenciales de níquel y cobalto procedentes de Cuba, las existencias disponibles en la refinería de Alberta se agotarán a mediados de junio, según informó la compañía a principios de este mes.

“Tendrán que suceder muchas cosas para llegar a un punto en el que se alcance el valor total”, afirmó Hancock, añadiendo que el abastecimiento de insumos clave como combustible y azufre también será fundamental para liberar todo el potencial de Sherritt. Sin embargo, añadió: “La postura del gobierno de EE.UU. con respecto a este acuerdo abre un abanico mucho más amplio de posibilidades de financiación”.

La refinería de Fort Saskatchewan es una de las pocas instalaciones de procesamiento de níquel que existen en Norteamérica. Mientras gobiernos y fabricantes compiten por construir cadenas de suministro de minerales críticos fuera de China, la instalación adquiere una importancia estratégica cada vez mayor, según Gavarkovs, de Northstream.

Para Hancock, antiguo ingeniero de la comercializadora de materias primas Glencore Plc, ha habido “muchos giros y vueltas muy inesperados” desde que asumió como director ejecutivo interino de Sherritt en diciembre. Si la propuesta de Gillon prospera, cualquier distensión de las tensiones entre la Administración Trump y Cuba probablemente mejoraría la rentabilidad para la oficina familiar de Washburne, añadió.

Gillon está “muy, muy familiarizado con el negocio y el valor que ven a largo plazo”, afirmó. “Este acuerdo indica que creen que Sherritt tiene un futuro realmente brillante cuando las cosas se normalicen en Cuba”.