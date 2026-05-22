Maquinaria pesada en la mina de níquel a cielo abierto de Sherritt en Moa, Cuba, en 2016. Fotógrafo: Sven Creutzmann/Mambo Photo/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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La línea dura de la Administración Trump contra Cuba llevó a Sherritt International Corp. al borde del abismo. Ahora, un exasesor del presidente de Estados Unidos podría convertirse en la salvación de la minera canadiense.

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