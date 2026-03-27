Los fondos administrados por Pimco compraron un neto de 5.4 billones de pesos (US$ 1,500 millones) de la deuda local de Colombia en febrero, consolidando su posición como el mayor tenedor extranjero de bonos en pesos del país.

Al menos 90 fondos administrados por la firma con sede en California poseen actualmente el equivalente a US$ 9,100 millones, o alrededor del 20% del total de las tenencias extranjeras en bonos locales de Colombia, conocidos como TES, según datos de la Contraloría General de la República obtenidos por Bloomberg.

Fondos administrados por Wellington Management compraron un valor neto de US$ 235 millones, JPMorgan Chase US$ 221 millones y el fondo soberano de Noruega invirtió US$ 158 millones. Estos figuran entre los principales compradores.

En 2026, los inversionistas extranjeros han adquirido deuda colombiana por un total de US$ 2,700 millones en los dos primeros meses del año. Ahora controlan el 23% de los US$ 166,000 millones del flotante de deuda local.

Los colombianos acudirán a las urnas en mayo para votar en las elecciones presidenciales, con una probable segunda vuelta en junio. Las encuestas indican una contienda entre tres candidatos: Iván Cepeda —senador aliado del presidente de izquierda Gustavo Petro—, la senadora de derecha Paloma Valencia, y el abogado conservador Abelardo de la Espriella. Cepeda probablemente continuaría con las políticas de Petro de gravar a los ricos y restringir la exploración petrolera y minera, mientras que los otros dos han abogado por un gobierno más favorable a las empresas.

Para los inversionistas también es atractiva una de las tasas de interés reales más altas de los mercados emergentes. Se prevé que el Banco de la República eleve su tasa de referencia al 11.25% la próxima semana, lo que representaría seis puntos porcentuales por encima de la tasa de inflación actual del 5.3%.

Pimco declinó hacer comentarios a preguntas escritas sobre los motivos de la compra de TES.

Entre los mayores vendedores, los fondos de pensiones de Países Bajos vendieron US$ 272 millones el mes pasado, fondos gestionados por BlueBay US$ 128 millones, y el Gobierno de Singapur US$ 89 millones.

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La Autoridad de Inversiones de Abu Dabi vendió US$ 105 millones, aunque eso fue antes de que Irán comenzara a atacar a los Emiratos Árabes Unidos durante el conflicto que estalló en el golfo Pérsico.

Colombia espera cerrar un controvertido swap de US$ 9,300 millones en francos suizos antes de las elecciones presidenciales de mayo. La rendición permitirá al país recuperar miles de millones de dólares en garantías comprometidas para la operación, que consiste en una cesta de bonos soberanos en dólares, bonos denominados en pesos y bonos del Tesoro estadounidense, según dijo el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, la semana pasada en una entrevista.

Algunos de los principales bancos internacionales del mundo, entre ellos BBVA, BNP Paribas, Citigroup y JPMorgan recibieron US$ 5,900 millones en TES colombianos como garantía para el canje. Cuéllar indicó que prevé retirar de la deuda la parte correspondiente a bonos en moneda local en las próximas semanas.