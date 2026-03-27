The Pacific Investment Management Co. (Pimco) headquarters in Newport Beach, California, US, on Thursday, Dec. 4, 2025. In the best year for US debt since 2020, the $213 billion Pimco Income Fund - the largest actively managed bond fund - has returned 10.4%. Photographer: Ethan Swope/Bloomberg
The Pacific Investment Management Co. (Pimco) headquarters in Newport Beach, California, US, on Thursday, Dec. 4, 2025. In the best year for US debt since 2020, the $213 billion Pimco Income Fund - the largest actively managed bond fund - has returned 10.4%. Photographer: Ethan Swope/Bloomberg
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Inversionistas extranjeros liderados por Pacific Investment Management Company (Pimco) están invirtiendo de manera masiva en bonos locales colombianos denominados en pesos, antes de las elecciones presidenciales que podrían anunciar un cambio radical de gobierno.

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