En abril, los ojos del ecosistema emprendedor latinoamericano no estarán en Silicon Valley, sino en Medellín. StartCo 2026 no es un evento más: es la mayor subasta de startups más grande de la región, donde el capital elige ganadores. Y, mientras la ciudad colombiana se consolida como ese punto de encuentro, Perú llega con una pregunta incómoda: ¿está listo para competir o sigue jugando a ser promesa?

Para el Perú, StartCo llega en un momento clave. Por un lado, el país ha superado las 1,200 startups activas y viene de un 2025 donde la inversión en emprendimientos innovadores creció alrededor de 28%, con más de US$47 millones levantados y una presencia creciente de inversionistas internacionales. Por otro, continúa apareciendo en los reportes regionales como un jugador pequeño. El Latin America VC Report 2026 muestra que Brasil y México concentran cerca del 80% del capital, mientras ecosistemas emergentes como el peruano aún buscan ganar peso en el tablero latinoamericano.

Startups en Perú: el país ha superado las 1,200 startups activas y viene de un 2025 donde la inversión en emprendimientos innovadores creció alrededor de 28%, con más de US$47 millones levantados y una presencia creciente de inversionistas internacionales.

En ese contexto, llegar a Medellín con startups competitivas no es solo una cuestión de visibilidad, sino de demostrar que el país puede generar dealflow que compita de igual a igual por tickets grandes y construir relaciones de largo plazo con fondos.

El evento reunirá a más de 350 compañías de más de 15 países, 80 fondos y redes de inversionistas, y proyecta cerrar hasta US$18 millones en acuerdos de negocio en solo dos días. Se espera la asistencia de 16,000 personas de 25 países, lo que consolidará a Medellín como uno de los epicentros del venture capital de la región, con foco claro en fintech, SaaS, healthtech y soluciones de impacto. Más que un “evento”, se ha convertido en el termómetro que mide qué ecosistemas están listos para competir en una región donde el capital vuelve, pero mucho más exigente.

Así, StartCo 2026 funciona como un espejo incómodo sobre hacia dónde se mueve el capital. Los organizadores destacan que la mayoría de los fondos buscarán startups con modelos B2B o B2B2C escalables, métricas claras y capacidad de vender regionalmente desde el día uno. No es casual que los sectores protagonistas sean fintech, software empresarial y salud digital: son precisamente los verticales donde las startups peruanas más sólidas se están moviendo, desde soluciones de crédito y pagos hasta plataformas de talento, logística y educación digital. La oportunidad está en conectar mejor esa tracción local con vitrinas regionales como StartCo, donde, por primera vez, el filtro no será el discurso, sino los números.

Lecciones para startups en Perú

Hay, al menos, dos lecciones que StartCo deja sobre la mesa para el ecosistema peruano:

La región ya no compra “historias locales” sin tesis regional. Lo que se subasta en Medellín no es solo un pitch, sino la capacidad de escalar en varios mercados a la vez y de hablar el lenguaje de fondos que comparan deals de 10 países en una misma jornada.

El estándar de gobernanza y métricas ha subido. En un mercado donde el VC latinoamericano creció 13,8% hasta los US$4,126 millones, pero con menos rondas y tickets promedio de US$6.1 millones, los fondos quieren ver gobiernos corporativos básicos, unit economics saludables y rutas plausibles hacia la rentabilidad.

Para que Perú deje de “mirar desde la tribuna”, se necesita algo más que delegaciones simbólicas. Es clave que las startups que lleguen a Medellín no vayan solo a buscar capital, sino también a cerrar clientes, validar pricing en otros mercados y construir relaciones con corporativos regionales que hoy usan StartCo como radar de innovación.

Desde el lado institucional, actores públicos ya hablan de “pasar de la innovación al escalamiento”. Eventos como ProInnóvate Summit 2026 buscan articular mejor a regiones, empresas y emprendedores. El reto ahora es aterrizar eso en programas concretos de softlanding, coinversión y acompañamiento para que más startups peruanas estén listas para subastas de este calibre.

En última instancia, StartCo 2026 es una prueba de estrés para toda Latinoamérica. Para el ecosistema peruano, la pregunta ya no es si hay talento o buenas historias, sino cuántas startups están hoy listas —en producto, métricas y equipo— para levantar la mano cuando el capital regional se subaste en vivo. Si el país quiere dejar de ser un actor simpático y pasar a ser protagonista, este es el escenario donde se empieza a notar quién juega realmente en primera división.

Si el Perú aspira a algo más que aplaudir desde la grada, este es el momento para que founders, fondos locales, gremios y políticas públicas alineen agenda: preparar a más startups para competir en vitrinas como StartCo, diseñar instrumentos que faciliten su expansión regional y construir, de una vez, una estrategia país que deje claro que el ecosistema emprendedor peruano no viaja a Medellín solo a mirar, sino a ganar.

*Por: Michell Alfonso Anyosa Cornelio, Deal Partner en Ganas Ventures y consultor en Young Water Solutions en Francia. Ingeniero en Gestión Empresarial (UPC), máster en Proyectos (UNI) y MBA en Project Management (ENEB). Experto en innovación, estrategia y data. Impulsa startups en Latam y es mentor, speaker y creador de negocios escalables.