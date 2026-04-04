El liderazgo regional se refleja en cifras concretas: solo en Arequipa se han ejecutado 916 proyectos con financiamiento estatal, principalmente a través del programa Startup Perú de ProInnóvate, lo que ha movilizado cerca de 94 millones de soles. “Ya no se emprende solo por necesidad, sino con visión de empresa”, afirma Karen Gutiérrez, jefa de la incubadora de negocios de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. En este contexto, en un escenario donde el desafío ya no es crear startups, sino lograr que escalen y accedan a más capital privado.

En 2025, la inversión en startups en el Perú creció 28%, según PECAP. Ese dinamismo nacional también impactó a las regiones, fortaleciendo el ecosistema del sur. (Foto: Freepik)

Proyecciones 2026: startups en el sur en etapa de madurez

En 2026, el ecosistema de startups del sur del Perú se consolida en etapa de madurez tras el crecimiento de 28% en inversión registrado en 2025, según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP). Aunque no hay una cifra oficial para este año, la tendencia sigue al alza, impulsada por mayor articulación entre startups, inversionistas y corporaciones, además de nuevos fondos y coinversiones. A ello se suma el ascenso de Perú al puesto 67 en el Startup Blink Ecosystem Report, un entorno que también favorece a las regiones.

El ecosistema se apoya en la articulación entre academia, Estado y sector privado. “Ya no hablamos de iniciativas aisladas, sino de un ecosistema con estructura”, señala Karen Gutiérrez, jefa de la incubadora de negocios de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. El financiamiento proviene sobre todo de fondos públicos como ProInnóvate, mientras el capital privado aún es limitado.

Con nueve incubadoras en el sur y sectores clave como agroindustria, minería, turismo, foodtech y sostenibilidad, el reto en 2026 será escalar startups y atraer mayor inversión privada.

Arequipa concentra 916 proyectos financiados y ha movilizado S/94 millones en los últimos años. Es el núcleo más consolidado fuera de Lima.

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Arequipa lidera el ranking de startups en el sur

Arequipa lidera el ecosistema de startups en la macrorregión sur, seguida por Cusco, Puno y Tacna. La brecha se refleja en cifras: solo en Arequipa se han ejecutado 916 proyectos con financiamiento estatal —principalmente vía Startup Perú de ProInnóvate— que han movilizado cerca de 94 millones de soles. Cusco y Tacna muestran dinamismo creciente, mientras que Puno avanza en una etapa más incipiente. En los últimos tres años, el sur ha entrado en una fase de mayor consolidación, con Arequipa a la cabeza.

Según Karen Gutiérrez, el liderazgo responde a la articulación regional. “Somos una región muy colaborativa donde trabajamos en conjunto la academia, las incubadoras, la Cámara de Comercio y la empresa”, afirma. Programas como Dinamización de Ecosistemas Regionales (DER) y la presencia activa de incubadoras universitarias fortalecieron el ecosistema y explican por qué Arequipa se consolidó como el principal hub de innovación del sur.

Sectores clave: agroindustria y minería lideran

El desarrollo de startups en el sur está estrechamente vinculado a su matriz productiva. Según Karen Gutiérrez, los sectores más presentes son la agroindustria, la minería —con soluciones B2B orientadas a optimización de procesos— y el turismo. Estas áreas concentran buena parte de los proyectos impulsados en la región, especialmente en Arequipa y Cusco, donde la actividad económica tradicional ha servido como base para la innovación. A ello se suma un crecimiento en iniciativas de foodtech, energía, sostenibilidad, comercio digital y servicios tecnológicos, categorías que vienen ganando espacio en los últimos años.

La especialista subraya que el ecosistema no replica el modelo limeño, sino que innova desde sus propias fortalezas. En minería y agroindustria predominan soluciones tecnológicas para optimizar procesos, mientras que en turismo destacan herramientas digitales y propuestas diferenciadas. Aunque no hay un ranking numérico por sector, la tendencia muestra una mayor diversificación tecnológica alineada a las industrias locales.

¿Qué son las incubadoras y cómo apoyan a las startups?

Las incubadoras son entidades que acompañan a las startups en su proceso de desarrollo, desde que el emprendimiento es solo una idea hasta etapas de crecimiento y búsqueda de inversión. “Somos actores del ecosistema cuya labor principal es ayudar a los emprendedores desde etapas iniciales hasta etapas avanzadas donde necesitan levantar fondos, crecer en ventas o internacionalizarse”, explica Karen Gutiérrez, jefa de la incubadora de negocios de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. Su trabajo abarca preincubación, incubación y aceleración, con énfasis en validar el modelo de negocio, ordenar las finanzas, fortalecer el equipo y preparar a los fundadores para acceder a capital.

En el Perú existen 38 incubadoras registradas en ProInnóvate y nueve operan en el sur, lo que representa el 23,7% del total; la mayoría están vinculadas a universidades. Estas instituciones no solo forman emprendedores, sino que conectan a las startups con redes de mentores, empresas y fondos públicos como Startup Perú. Articuladas con el Ministerio de la Producción, cumplen un rol estratégico en la profesionalización del ecosistema y en la consolidación del sur como polo regional de innovación.