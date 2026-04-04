El ecosistema de startups en el sur ya no está en fase inicial. Existe estructura, articulación y continuidad en programas de apoyo.
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Sandra Reyes
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El 2025 marcó un punto de inflexión para el ecosistema emprendedor peruano: la inversión en startups creció 28% frente al año anterior, según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP). Ese impulso también se sintió en el sur, donde Arequipa lidera y regiones como Cusco, Tacna y Puno avanzan con más proyectos y mayor articulación entre academia, Estado y sector privado. En 2026, el sur se consolida en una etapa de madurez. ¿Está preparado para convertirse en el nuevo polo descentralizado de innovación del país?

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