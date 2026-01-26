Cuatro fuentes del ecosistema de innovación en Perú respondieron a un sondeo rápido de G de Gestión: ¿cuáles son las startups que vale la pena seguir este 2026? A partir de sus respuestas, esta revista cruzó información sobre levantamiento de capital, expansión regional y propuesta de valor para identificar a 10 empresas relevantes. La lista no responde a un orden de importancia ni a un ranking: el lugar que ocupa cada startup no refleja jerarquías, sino la diversidad de verticales y el dinamismo del ecosistema.

En el sondeo participaron Elizabeth Acuña, Partner de EWA Capital; Joseph Luján, coordinador de ‘EQUIPU’, red de emprendedores de la PUCP; Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima; y Luis Cervances, de Leasein, startup especializada en el alquiler y leasing de laptops para empresas, con operaciones en Perú y Colombia.

(Nota: G de Gestión solicitó respuestas a otros tres ejecutivos del ecosistema, entre incubadoras y fondos, pero no obtuvo respuesta al cierre de este artículo)

1. Yavendio: la IA al servicio de las pymes

Con un asistente basado en inteligencia, el modelo de la startup peruana Yavendio responde a una demanda creciente de automatización en ventas y atención al cliente. Además, su rápida expansión en Latinoamérica la coloca como una de las scaleups con mayor proyección regional. En 2025 levantó una ronda pre-semilla de US$ 850,000 e inició operaciones en Brasil, un mercado clave para su expansión regional.

2. Equip: digitalizar la construcción

Es una startup que opera en Perú y está enfocada en digitalizar la compra de materiales de construcción para pequeñas y medianas constructoras. En un sector tradicionalmente fragmentado y poco digitalizado, la startup ha encontrado una oportunidad clara.

Cerró una ronda de US$ 1.4 millones lo que confirmaría el interés del mercado por su plataforma B2B. Está por comenzar operaciones en México.

3. Chazki: logística a escala continental

Chazki ya superó la fase de validación. La startup hoy apunta a una expansión agresiva en más de 150 ciudades de Latinoamérica, con foco en última milla y electromovilidad. Su ambiciosa proyección la convierte en una de las infraestructuras logísticas más relevantes del ecosistema regional, clave para ecommerce, retail y marketplaces.

Gonzalo Begazo - Co-Founder & CEO Chazki

LEA TAMBIÉN: Ex ejecutiva de IBM impulsa una startup en Perú para reinventarse después de los 50 años

4. Hapi: democratizar la inversión

Broker digital que permite a los inversionistas de Latinoamérica invertir en la bolsa de Estados Unidos de manera sencilla. La fintech peruana, está a punto de llegar a un millón de usuarios con su app a nivel Latinoamérica, consolidando su product-market fit en el acceso a la bolsa estadounidense para inversionistas latinoamericanos.

En 2024, la fintech creada por tres peruanos y que facilita la inversión de los latinoamericanos en la bolsa de valores de Estados Unidos, llegó hasta la pantalla de la torre Nasdaq, ubicada en Times Square. (Fotocomposición: G de Gestión)

5. Monnet Payments: fintech en expansión

En 2025 completó la adquisición de ETPay en Chile, que marcó un punto de inflexión para Monnet Payments. La operación aceleró su expansión regional y fortaleció su portafolio de soluciones de pago.

Hoy, la empresa se posiciona como un actor clave en la infraestructura financiera digital, con presencia también en Perú y México.

Franco Zurita, cofundador de Monnet Payment

6. PathPilot: innovación como servicio

La recaudación de US$ 1.3 millones en 2025 refleja el interés por modelos que habilitan innovación en startups y corporaciones. PathPilot apunta a convertirse en un socio tecnológico para empresas que buscan escalar procesos y productos.

Su valor no está solo en la tecnología, sino en su capacidad de integrarse en distintos modelos de negocio.

7. Juztina: crecimiento acelerado

Juztina atraviesa una etapa clara de growth, con consolidación regional y madurez operativa. Nació en 2023 y actualmente supera los 100 mil usuarios registrados, con presencia en los mercados colombiano y mexicano, consolidando un crecimiento sostenido dentro de un segmento digital poco explorado en el Perú, como es el legal.

Su expansión regional y rápida adopción reflejan una oportunidad clara en nuevas categorías de servicios digitales.

Manuel de la Colina, CEO de Juztina.

8. Udocz: IA aplicada al aprendizaje universitario

Udocz ha iniciado pilotos con universidades a través de su herramienta Tutor IA, que acompaña a los estudiantes en su proceso académico y brinda soporte a los docentes. En 2025 levantó una ronda de US$ 1.9 millones. Hoy tiene presencia en Perú, México, Colombia y Chile.

La plataforma responde a una necesidad creciente: personalizar el aprendizaje, reducir la carga administrativa y aprovechar la inteligencia artificial en educación superior.

9. Bio Natural Solution: Agtech con presencia en UK

Con presencia en Reino Unido, Perú y Latam, esta startup se especializa en la conservación orgánica de alimentos mediante procesos patentados, posicionándose dentro de la industria foodtech y de soluciones climáticas aplicadas a la cadena alimentaria.

Su participación en el programa Financiamiento Climático Perú, realizado en el Reino Unido, les permitió iniciar operaciones comerciales en ese mercado, alineándose con la creciente demanda global por tecnologías que promuevan sistemas más sostenibles.

10. Leasy: movilidad como servicio para conductores

Fintech especializada en facilitar el acceso a vehículos para conductores de aplicaciones mediante un modelo de suscripción con opción a compra. Tras levantar US$ 28 millones, expandirse a México y superar los 10,000 vehículos financiados, empieza a fortalecer su presencia en movilidad inclusiva y financiamiento alternativo.

Crecimiento regional

Más allá de sus modelos de negocio, estas diez startups comparten tres factores que explican su proyección. Ocho de ellas han cerrado rondas relevantes en los últimos dos años, lo que representa, en parte, que los inversionistas están confiando en su propuesta de valor y su business case. La inversión sigue apareciendo como una palanca central para acelerar su crecimiento y consolidar sus operaciones.

A ello se suma una clara vocación regional. La mayoría ya opera o proyecta su expansión fuera del Perú, con México, Brasil, Colombia y Chile como primeros destinos, en línea con las tendencias del ecosistema. Además, todas apuestan por tecnología aplicada: inteligencia artificial, fintech, logística digital, edtech y healthtech dominan la lista. No se trata de innovación abstracta, sino de soluciones concretas orientadas a resolver problemas reales y escalar modelos sostenibles.

Cabe indicar que, según la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP), la inversión en startups peruanas creció un 28 % en 2025, impulsada por nuevos fondos locales y mayor interés tecnológico, lo que demuestra que el país avanza hacia un ecosistema más sólido y competitivo para las startups.

Otras startups que los ejecutivos recomiendan:

Elizabeth Acuña, Partner de EWA Capital, también incluye en su lista a Prestamype, Manzana Verde, Eolic Wall, Wynwood, Elsa, Construct AI, OpenMed y Cirkula.

“Desde distintos frentes, estas empresas están usando tecnología para generar eficiencias en sectores tradicionalmente poco digitalizados, incrementar los ingresos de pequeños y medianos negocios, promover inclusión financiera, mejorar el acceso a la salud, cerrar brechas de diversidad, promoción de prácticas sostenibles”, explica.

Por su parte, Joseph Luján incluye a la startup Chofex (que fue seleccionada en el Mexico Early Stage 100); también a Cometa (edtech) que logró en 2024 una ronda Serie A de US$ 12 millones; y Nutri Co, “un jugador fuerte en el cruce entre las verticales de salud, nutrición y tecnología”.

Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Lima, incluyó también a Khipu, una startup que logró sumar más de 40 clientes B2B en su primer año ofreciendo soluciones para la rendición de gastos, validando su propuesta dentro de la industria de gestión financiera y eficiencia operativa para empresas. “De cara al 2026, la startup se encuentra desarrollando un nuevo servicio orientado a retener e incrementar el valor de sus clientes actuales y potenciales”, señaló.