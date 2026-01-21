Gonzalo Begazo, CEO de Chazki, resaltó que la empresa logística con operaciones en varios países de la región cerró el 2025 con un crecimiento superior al 50% respecto al año anterior, impulsado principalmente por México y Argentina, sus dos mercados más grandes.

“Ya estamos presentes en 18 ciudades de México y nuestra meta es llegar a 25 este año. La proyección a tres años es operar en el 75% del territorio nacional. En Argentina ya entregamos en todo el país. La recuperación responde a factores económicos, y Mercado Libre enseñó a comprar online sin importar la billetera", señaló a Gestión.

Gonzalo Begazo, CEO de Chazki.

LEA TAMBIÉN: Sharf proyecta 300 puntos logísticos y evalúa más adquisiciones de startups con foco en IA

Chazki suma camiones y acelera entregas express en ciudades del interior

La consolidación en estos mercados se complementa con nuevos desarrollos en Perú, donde la empresa tiene previsto lanzar este año Chazki Cargo, incorporando camiones para la operación de primera milla. “Este servicio ya opera en Colombia, México y Argentina. Ahora lanzaremos una solución de transporte con camiones para envíos entre centros de distribución y entre ciudades, con unidades que van desde una hasta 30 toneladas”, detalló el ejecutivo.

Esta expansión responde a una estrategia enfocada en profundizar operaciones donde ya tienen presencia, en lugar de abrir nuevos mercados. “El 80% de nuestro crecimiento proviene de clientes que ya hemos retenido”, indicó.

Actualmente, Chazki opera en las 10 principales ciudades del Perú, donde se concentra el 99% del comercio electrónico. Este año ampliará su cobertura a ciudades como Trujillo, Piura, Arequipa, Huancayo y Chiclayo, incorporando nuevos servicios de entrega: express (en menos de una hora), same day (el mismo día) y next day (en 24 horas).

“Vemos una tendencia creciente del servicio express en provincias, especialmente con empresas que ya tienen mercadería en tienda. Está surgiendo el modelo grey store, que combina tienda y almacén para facilitar la logística de envíos rápidos”, señaló.

“Lo que estamos viendo en 2026 es un esfuerzo logístico por ofrecer entregas express en más ciudades, llevando al resto del país los mismos servicios que ya brindamos en Lima”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Las tres potenciales candidatas a empresa unicornio en Perú

Chazki afina su portafolio y apuesta por eficiencia en consumo masivo

En cuanto a su portafolio, Chazki mantiene servicios en las tres fases logísticas: primera, media y última milla. Sin embargo, la prioridad está en optimizar la eficiencia para empresas de consumo masivo, mediante rutas directas que conecten los almacenes con los puntos de venta, eliminando intermediarios como los mayoristas.

“Estamos lanzando este año en Perú el servicio de media milla para empresas de consumo masivo, llevando mercadería directamente al punto de venta. Buscamos reducir sus costos de distribución y transformar el modelo tradicional mediante tecnología”, afirmó el ejecutivo.

Además del transporte, la compañía ha incorporado servicios de software y analítica como parte de su propuesta logística. En mercados como Uruguay, Paraguay y Ecuador, operan exclusivamente con esta solución. “El modelo SaaS (software como servicio) nos ha funcionado muy bien, especialmente porque lo ofrecemos a empresas que cuentan con flota propia y necesitan un software para gestionarla de manera más eficiente”, indicó.

Otro frente en desarrollo es el de los casilleros inteligentes. Tras la fusión con la startup Look en 2024, Chazki opera esta unidad solo en México, donde ya cuenta con 120 lockers. La proyección para este año es alcanzar las 400 unidades. “Estamos buscando partners en Perú que nos permitan instalar lockers en sus locaciones, como ya lo hacemos en farmacias y centros comerciales en México. Preparamos el lanzamiento para la última parte del año”, añadió.

La meta regional de la empresa logística de alcanzar presencia en 190 ciudades para 2028 sigue en marcha. En el corto plazo, las prioridades para 2026 incluyen mejorar la velocidad de entrega, crecimiento en provincias y foco en países con mayor potencial de rentabilidad. “Esperamos crecer a doble dígito”, sostuvo.

Más datos sobre Chazki

Envíos. A lo largo de una década, la empresa de soluciones logísticas ha pasado de movilizar 3,000 paquetes diarios en Perú a manejar actualmente 150,000 paquetes diarios a nivel regional.

A lo largo de una década, la empresa de soluciones logísticas ha pasado de movilizar 3,000 paquetes diarios en Perú a manejar actualmente 150,000 paquetes diarios a nivel regional. Evolución. En sus inicios, Chazki se centró en servicios de última milla. Con el tiempo, amplió su portafolio para incluir también soluciones de primera (2022) y media milla (2023), así como servicios de software y analítica.

En sus inicios, Chazki se centró en servicios de última milla. Con el tiempo, amplió su portafolio para incluir también soluciones de primera (2022) y media milla (2023), así como servicios de software y analítica. Mercados. La firma opera una red de entregas en ocho países de Latinoamérica, con México, Argentina, Colombia y Chile como sus principales mercados, tanto por cobertura y generación de ingresos.