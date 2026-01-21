A lo largo de una década, la plataforma logística ha pasado de movilizar 3,000 paquetes diarios en Perú a manejar actualmente 150,000 paquetes diarios a nivel regional. (Foto: PQS)
A lo largo de una década, la plataforma logística ha pasado de movilizar 3,000 paquetes diarios en Perú a manejar actualmente 150,000 paquetes diarios a nivel regional. (Foto: PQS)
Chazki, empresa peruana especializada en servicios logísticos, proyecta nuevas implementaciones en Perú y otros países de la región como parte de su estrategia de consolidación. Con presencia en ocho países de Latinoamérica, busca reforzar su presencia en ciudades del interior, ajustar su portafolio hacia el consumo masivo y expandir su propuesta tecnológica y operativa en mercados donde ya opera, en línea con su meta de alcanzar 190 ciudades para 2028.

