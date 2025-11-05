Javier Milei, que ha insultado frecuente y gráficamente a gran parte de los políticos argentinos, puede estar cambiando de tono. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Javier Milei, que ha insultado frecuente y gráficamente a gran parte de los políticos argentinos, puede estar cambiando de tono. (Foto: Luis ROBAYO / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

Al final ha sido una victoria aplastante. El partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza (LLA), ganó las elecciones legislativas en Argentina con casi el 41% de los votos. La oposición peronista, incluido el principal partido y sus aliados regionales, se quedó a nueve puntos porcentuales. LLA ganó incluso en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido unas elecciones provinciales por 14 puntos el mes pasado.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.