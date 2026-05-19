En los últimos meses, Petroperú ha navegado entre algunas normas que intentan -al menos así lo asegura el Gobierno del Perú- sacarla a flote. En diciembre del año pasado, se publicó el Decreto de Urgencia N° 010-2025 que estableció la reestructuración de la empresa estatal. Meses después, en mayo de este año, se aprobó el DU N° 003-2026, para que la petrolera acceda a una línea de financiamiento de hasta US$ 2,000 millones.

Sin embargo, el Congreso de la República tenía otros planes, los que al final quedaron trucos tras la votación de ayer en la Comisión de Energía y Minas: no se aprobó la derogatoria del DU que dictaba la reestructuración.

¿Cómo se llegó a este voto?

Hace dos semanas, en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, se puso sobre la mesa la propuesta para derogar el DU que encamina la reestructuración y que le dio a ProInversión el poder de liderarla. En ese momento, antes de llevarla al voto, se optó por pedir opiniones a los actores vinculados.

El último martes 12, en una mesa de trabajo, distintos actores del sector, incluido el propio presidente de la petrolera estatal, Edmundo Lizarzaburu, expusieron el sustento de ambos DU y la situación financiera de la empresa.

Con todo ello, ayer finalmente se retomó la discusión. El resultado fue que con 10 votos en contra, 9 a favor y 3 abstenciones no avanzó la idea de derogar el DU N° 010-2025.

Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. Foto: Andina.

Vale decir que en durante el debate, algunos congresistas insistieron en que la ruta era eliminar dicho DU porque era una “privatización en cubierta”. En contraste, otro grupo de parlamentarios señalaron que incentivar la participación privada era una ruta necesaria para “salvar” a la compañía, lo que no significaba privatizarla.

Cabe recordar que ante el riesgo de la derogación del DU N° 010-2025, ProInversión había alertado a Gestión que la línea de financiamiento obtenida también se hubiera caído, pues ambos decretos están concatenados, teniendo a ProInversión como el hilo.