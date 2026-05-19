La propuesta de derogatoria, que acumula 13 proyectos de ley, avanzó. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
La propuesta de derogatoria, que acumula 13 proyectos de ley, avanzó. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En los últimos meses, Petroperú ha navegado entre algunas normas que intentan -al menos así lo asegura el Gobierno del Perú- sacarla a flote. . Meses después, en mayo de este año, .

Sin embargo, el Congreso de la República tenía otros planes, los que al final quedaron trucos tras la votación de ayer en la Comisión de Energía y Minas: no se aprobó la derogatoria del DU que dictaba la reestructuración.

¿Cómo se llegó a este voto?

Hace dos semanas, en la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, se puso sobre la mesa la propuesta para derogar el DU que encamina la reestructuración y que le dio a ProInversión el poder de liderarla. En ese momento, antes de llevarla al voto, se optó por pedir opiniones a los actores vinculados.

El último martes 12, en una mesa de trabajo, distintos actores del sector, incluido el propio presidente de la petrolera estatal, Edmundo Lizarzaburu, expusieron el sustento de ambos DU y la situación financiera de la empresa.

Con todo ello, ayer finalmente se retomó la discusión. El resultado fue que con 10 votos en contra, 9 a favor y 3 abstenciones no avanzó la idea de derogar el DU N° 010-2025.

Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. Foto: Andina.
Petroperú advierte problemas de liquidez que ya impactan el suministro de crudo y la operación de sus refinerías. Foto: Andina.

Vale decir que en durante el debate, algunos congresistas insistieron en que la ruta era eliminar dicho DU porque era una “privatización en cubierta”. En contraste, otro grupo de parlamentarios señalaron que incentivar la participación privada era una ruta necesaria para “salvar” a la compañía, lo que no significaba privatizarla.

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú asegura que sí realizará análisis forense interno a la Nueva Refinería Talara
Petroperú: el símbolo del fracaso empresarial del Estado
Un nuevo salvataje y el futuro de Petroperú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.