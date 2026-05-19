La Cámara de Comercio de Lima hizo un llamado a preservar la estabilidad, la predictibilidad y el fortalecimiento del modelo democrático y económico. Foto: CCL.
La Cámara de Comercio de Lima hizo un llamado a preservar la estabilidad, la predictibilidad y el fortalecimiento del modelo democrático y económico. Foto: CCL.
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Redacción Gestión
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“Lo que hoy está en juego no es únicamente una elección, sino la estabilidad, la confianza y el rumbo que seguirá nuestro país en los próximos años”, señaló a través de de un comunicado.

Frente a ello, la Cámara de Comercio de Lima reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad institucional, la inversión privada, el respeto a la propiedad y las libertades económicas como pilares fundamentales para el desarrollo del Perú.

“Consideramos que el país requiere propuestas responsables, viables y orientadas a generar consensos, evitando escenarios de confrontación, incertidumbre o polarización que puedan afectar el empleo, la inversión y el bienestar de millones de peruanos”, anotó.

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La Cámara de Comercio de Lima hizo un llamado a preservar la estabilidad, la predictibilidad y el fortalecimiento del modelo democrático y económico. Foto: GEC
La Cámara de Comercio de Lima hizo un llamado a preservar la estabilidad, la predictibilidad y el fortalecimiento del modelo democrático y económico. Foto: GEC
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Añadió que el Perú necesita liderazgo, experiencia, apertura al mundo, respeto a las instituciones y capacidad de gestión para fortalecer la gobernabilidad, la seguridad y la confianza ciudadana.

En esa línea hizo un llamado a preservar la estabilidad, la predictibilidad y el fortalecimiento del modelo democrático y económico que permita seguir promoviendo oportunidades, crecimiento y progreso para todos los peruanos.

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