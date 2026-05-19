Según del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el 96% de los hogares del país cuenta con acceso a internet, lo que equivale a aproximadamente 10.3 millones de hogares conectados. En las zonas rurales, la cobertura llega al 85.8%, de acuerdo con la última Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel 2025).

Lennin Quiso, director de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel, señaló que el internet móvil se mantiene como el principal medio de conexión en el país: está presente en el 99.6% de los hogares. En las zonas rurales, el 83.4% de los hogares accede a la red precisamente a través de este servicio.

Otro indicador destacado de la encuesta es que el 99.8% de los hogares cuenta con al menos un servicio de telecomunicaciones. Más aún, el 64.2% ya dispone de dos servicios simultáneos, una cifra que no deja de crecer: en 2025 ese porcentaje era del 59.3%.

Los servicios que retroceden: telefonía fija y televisión de paga

Dos servicios de telecomunicaciones muestran una tendencia sostenida a la baja: la televisión de paga y la telefonía fija. En el primer caso, solo el 31.8% de los hogares —apenas tres de cada diez— mantiene activo este servicio, frente al 33.9% de 2024.

La telefonía fija, por su parte, está presente en apenas el 3.9% de los hogares; es decir, uno de cada 25 peruanos aún conserva un teléfono fijo en casa.

Si bien la penetración de internet ya roza el 96%, Quiso identificó en el internet fijo una oportunidad de crecimiento importante para las empresas operadoras. Este servicio alcanza actualmente al 50.4% de los hogares —superando por primera vez la barrera del 50%— y el funcionario proyecta que el indicador seguirá subiendo, dado que aún existe un margen considerable para expandir la conectividad de este tipo. La tecnología que sobresale, afirmó, es la fibra óptica

En cuanto al equipamiento tecnológico, el smartphone se consolidó como el dispositivo más extendido en los hogares peruanos. Al cierre de 2025, el 95.4% de las viviendas cuenta con al menos un teléfono inteligente, frente al 78% registrado en 2019.

También creció de manera significativa la presencia de laptops y computadoras de escritorio. Las laptops pasaron de estar en el 23.4% de los hogares en 2019 al 65% en la actualidad, mientras que las computadoras de escritorio subieron del 36% al 54%. Quiso atribuyó este salto al avance del teletrabajo y la teleeducación como modalidades de trabajo y estudio que llegaron para quedarse.