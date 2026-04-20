En un mercado tan competitivo como el de las telecomunicaciones, el precio ya no es el único factor decisivo. Los usuarios valoran cada vez más atributos como la velocidad de descarga, la cobertura, la latencia y la pérdida de paquetes en el servicio de internet móvil 4G al momento de elegir entre operadoras como Movistar, Entel, Claro y Bitel. En esa línea, el más reciente reporte del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) muestra cómo ha evolucionado el desempeño de cada empresa en estos indicadores. ¿Cuál registra los mejores resultados y cuál queda rezagada?

Según el Panel de Monitoreo de Internet Móvil del Osiptel, correspondiente a marzo de 2026, la velocidad promedio de descarga en redes 4G a nivel nacional alcanzó los 12.98 megabits por segundo (Mbps). En tanto, al considerar la experiencia real del usuario, que incluye el uso combinado de redes 3G, 4G y 5G,el promedio se ubicó en 12.93 Mbps.

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En lo que respecta a la velocidad de carga, el promedio nacional fue de 3.07 Mbps en 4G y 2.86 Mbps en redes agrupadas (3G, 4G y 5G). La latencia se ubicó en 53.89 ms en redes 4G y 59.13 ms en redes agrupadas. Otro indicador de la calidad del internet móvil es la pérdida de paquetes, que en promedio a nivel nacional fue de 0.73% en redes 4G, mientras que al considerar el conjunto de tecnologías disponibles el indicador se elevó a 0.84%.

Claro lidera la velocidad de descarga en 4G a nivel nacional, seguido de cerca por Entel y Bitel, mientras Movistar queda rezagada en este indicador clave para el consumo de contenidos. Foto: Osiptel

¿Qué pasó con las operadoras del mercado?

En velocidad promedio de descarga 4G, es decir, qué tan rápido el usuario recibe información como videos o páginas web, Claro lidera el ranking nacional con 13.40 Mbps, lo que se traduce en una navegación más fluida. Muy cerca aparece Entel con 12.99 Mbps, seguido por Bitel (12.85 Mbps). Movistar cierra la lista con 12.37 Mbps, lo que indica una menor rapidez en la descarga de contenidos frente a sus competidores.

En velocidad de subida, que mide qué tan rápido se envían archivos, fotos o videos desde el celular, el liderazgo cambia. Entel ocupa el primer lugar con 3.25 Mbps, mostrando un mejor desempeño para actividades como videollamadas o envío de archivos pesados. Le sigue Bitel con 3.17 Mbps. En el extremo inferior se ubican Claro y Movistar, ambos con 2.95 Mbps, evidenciando una menor velocidad de carga.

Cuando se analizan las redes agrupadas (3G, 4G y 5G), el patrón se mantiene: Claro encabeza la velocidad de descarga con 13.31 Mbps, mientras que Entel lidera la velocidad de subida con 3.18 Mbps, confirmando su fortaleza en el envío de datos.

En latencia 4G, indicador que refleja el tiempo de respuesta de la red, necesaria para juegos en línea o videollamadas, Bitel obtiene el mejor resultado con 50.39 milisegundos, lo que significa menor demora en la transmisión. En contraste, Entel registra la latencia más alta (59.39 ms), lo que implica una mayor espera en la conexión.

Respecto a la pérdida de paquetes, un factor crítico para la estabilidad del internet, Claro presenta el mejor desempeño, con solo 0.57%, lo que reduce cortes o interrupciones en la conexión. Bitel muestra el resultado más bajo en este indicador, con 0.93%, reflejando una mayor inestabilidad relativa.

En tiempo de cobertura, que mide cuánto tiempo el usuario permanece efectivamente conectado a la red, Movistar lidera el indicador con 94.57%, superando el promedio nacional. Claro, en cambio, se ubica al final con 90.40%, lo que supone mayor probabilidad de quedar sin señal en determinados momentos.

En velocidad de subida, Entel toma la delantera, posicionándose como la mejor opción para videollamadas y envío de archivos, con Bitel en segundo lugar. Foto: GEC

¿Qué pasa en Lima y regiones?

Uno de los aportes más relevantes del Panel de Monitoreo de Internet Móvil es su desagregación a nivel departamental, que permite identificar con mayor claridad dónde se concentran los mejores indicadores de calidad y dónde persisten las brechas en la conectividad.

En velocidad de descarga en redes 4G, Tumbes (13.90 Mbps), Callao (13.47 Mbps) y Pasco (13.37 Mbps) registran los mejores desempeños a nivel nacional, mientras que Ucayali (11.00 Mbps), Tacna (11.99 Mbps) y Loreto (11.99 Mbps) se ubican entre las regiones con los valores más bajos.

Este patrón se repite, con ligeras variaciones, al considerar las redes agrupadas (3G, 4G y 5G): en este caso, Tumbes (13.66 Mbps), Callao (13.57 Mbps) y Lima (13.57 Mbps) lideran el ranking, frente a Moquegua (11.79 Mbps), Tacna (11.99 Mbps) y Loreto (11.79 Mbps), que cierran la lista.

En cuanto a la velocidad de carga, las regiones con mejor desempeño en 4G son Áncash (3.26 Mbps), Tumbes (3.26 Mbps) y Lima (3.23 Mbps), mientras que Madre de Dios (2.55 Mbps), Moquegua (2.67 Mbps) y Amazonas (2.71 Mbps) presentan los resultados más bajos. Al analizar las redes agrupadas, el liderazgo vuelve a concentrarse en la costa y el área metropolitana: Lima (3.19 Mbps), Callao (3.14 Mbps) y Tumbes (2.96 Mbps) encabezan el ranking nacional.

El indicador de latencia muestra que Lima (47.32 ms), Callao (47.37 ms) y Junín (50.87 ms) registran los mejores tiempos de respuesta tanto en 4G como en redes agrupadas. En contraste, Loreto (72.53 ms), San Martín (66.20 ms), Amazonas (64.42 ms) y Madre de Dios (65.31 ms) aparecen de manera recurrente entre las regiones con mayor latencia, evidenciando los retos técnicos que enfrenta la conectividad en la Amazonía y en zonas de difícil acceso.

En el caso de la pérdida de paquetes, en redes 4G las regiones con menor pérdida de paquetes —y, por tanto, mejor estabilidad del servicio— son Tumbes (0.43%), Callao (0.51%) y Lima (0.54%), mientras que Amazonas (2.83%), Cajamarca (1.17%) y Loreto (1.13%) registran los valores más elevados a nivel nacional.

Un comportamiento similar se observa al considerar las redes agrupadas (3G, 4G y 5G): Tumbes (0.50%), Callao (0.58%) y Lima (0.62%) lideran el ranking con las tasas más bajas, frente a Amazonas (2.94 %), Cajamarca (1.34 %) y Loreto (1.27%), que vuelven a concentrar los mayores niveles de pérdida, evidenciando las limitaciones estructurales de la conectividad en la Amazonía y zonas de menor despliegue de infraestructura.

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