De cara al feriado largo por Semana Santa, los viajeros que planean desplazarse dentro del país ya cuentan con una opción práctica para evitar quedarse sin señal. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó sobre la disponibilidad de “Checa tu señal”, una plataforma digital que permite conocer y comparar la cobertura móvil de las distintas empresas operadoras según el destino elegido.

La herramienta resulta especialmente útil para quienes visitarán zonas alejadas o con conectividad limitada, ya que permite consultar si habrá acceso a servicios móviles e internet. Para ello, los usuarios solo deben ingresar a la web oficial, colocar una dirección específica o seleccionar el departamento, provincia, distrito o centro poblado de interés, y revisar la cobertura disponible por tecnología (5G, 4G, 3G y 2G).

Según datos del regulador, al cierre de 2025 el 76.68 % del área poblada del país contaba con cobertura 4G garantizada, mientras que la cobertura total -que incluye zonas con desempeño variable- alcanzó el 96.04 %.

El Osiptel explicó que la “cobertura garantizada” corresponde a aquellas áreas donde las empresas operadoras aseguran el servicio cumpliendo estándares de calidad supervisados. En cambio, la “cobertura total” incluye además zonas con capacidad adicional de red, donde los usuarios pueden acceder al servicio, aunque con posibles variaciones en el rendimiento.

En cuanto al desempeño por operador, Movistar lidera la cobertura móvil garantizada en áreas pobladas con 70.83 %, seguido de Bitel (41.41 %), Claro (19.07 %) y Entel (3.40 %). Sin embargo, en términos de cobertura total, Entel encabeza la lista con 90.70 %, seguido de Movistar (89.91 %), Bitel (84.90 %) y Claro (83.88 %).

Estas cifras se basan en la información reportada por las propias empresas operadoras, en cumplimiento de la normativa de requerimientos periódicos establecida por el regulador.

Con esta herramienta, el Osiptel busca que los ciudadanos tomen decisiones informadas antes de viajar, priorizando destinos donde puedan mantenerse conectados durante el feriado.