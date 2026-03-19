El desempeño del servicio de internet móvil en redes 4G en el Perú alcanzó un promedio de 79.50% en febrero del 2026, ligeramente por encima del 79.47% registrado en enero, según el Organismo Supervisor de Inversión Pública en Telecomunicaciones (Osiptel).

El resultado se obtiene a partir del análisis, desde la experiencia de los usuarios, de indicadores como velocidad de descarga y subida, latencia, pérdida de paquetes y tiempo de cobertura, analizados desde la experiencia del usuario.

De acuerdo con el ranking de indicadores del aplicativo Checa tu internet móvil, Entel obtuvo un promedio ponderado de 80.93%, seguida de Claro (79.69%), Bitel (79.10%) y Movistar (78.07%).

A nivel regional, los mejores desempeños del servicio se registraron en Tumbes (82.46%), Callao (81.87%) y Lima (81.10%), En contraste, los menores promedios se observaron en Amazonas (76.42%), Madre de Dios (75.73%) y Loreto (71.63%).

Indicadores del servicio

En febrero, la velocidad promedio de descarga (bajada) para redes 4G alcanzó 12.85 megabits por segundo (Mbps), lo que permite a los usuarios navegar en redes sociales, realizar videollamadas o utilizar aplicativos móviles en condiciones adecuadas.

Por su parte, la latencia, indicador que mide el tiempo que tarda la información en viajar por la red, tuvo un promedio nacional de 54.65 milisegundos (ms).

Respecto al tiempo de cobertura, el promedio nacional fue de 92.69%, lo que significa que los usuarios estuvieron conectados a redes 4G en el tiempo analizado, con una mejor experiencia en navegación de diversos contenidos.

En tanto, el indicador de pérdida de paquetes de datos, cuyo mal desempeño puede ocasionar la interrupción de datos móviles o que la información se reciba o envíe con retraso, intermitencia o de manera incompleta, registró un promedio de 0.80% a nivel nacional.

Finalmente, el indicador de velocidad de subida tuvo un promedio nacional de 3.10 Mbps en febrero.