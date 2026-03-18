En una nueva ofensiva contra la delincuencia, el Osiptel anunció el bloqueo de 300,000 celulares que no están registrados en la lista blanca del sistema Renteseg y que presentan historial negativo por uso de IMEI adulterado o clonado. La medida se aplicará en tres etapas durante marzo, como parte de la estrategia para frenar el comercio ilegal de equipos móviles.

Según detalló la entidad, los bloqueos se ejecutarán los días 17, 24 y 31 de marzo, con un total de 100,000 equipos por jornada. Con esta intervención, se alcanzará la cifra de 600,000 celulares bloqueados en lo que va del 2026 y más de 3.1 millones desde abril de 2025, consolidando una de las mayores acciones contra el mercado negro de dispositivos en el país.

¿Por qué se bloquean estos celulares?

El foco está en los equipos vinculados al reflasheo, una práctica ilegal que consiste en alterar el código IMEI de un celular para ocultar su origen. Esto permite que dispositivos robados, previamente bloqueados, vuelvan a circular en el mercado informal.

El regulador identificó que muchos de estos equipos están asociados a usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI adulterado, lo que los coloca directamente en la lista de bloqueo.

¿Cómo será el procedimiento?

El proceso se realizará a través del sistema Renteseg, que enviará la orden de bloqueo a las operadoras móviles.

Las empresas tendrán hasta dos días hábiles para notificar a los usuarios vía SMS.

para notificar a los usuarios vía SMS. En ese mismo plazo, se ejecutará el bloqueo si el equipo no es regularizado.

El mensaje alertará al abonado sobre la situación de su celular y la necesidad de registrarlo para evitar la suspensión del servicio.

¿Qué hacer para evitar el bloqueo?

Si recibes una notificación, debes actuar rápido según el origen de tu equipo:

Si compraste el celular en Perú:

Exige a la empresa vendedora que registre el equipo en el sistema RETMIEF.

Este registro garantiza que el equipo forma parte del circuito formal.

Si lo compraste en el extranjero:

Acude a tu operador móvil para solicitar el registro en la lista blanca.

Verificación del IMEI: paso clave

Como parte del trámite, el personal de la operadora validará que:

El IMEI físico (ubicado en la bandeja del chip o batería)

Coincida con el IMEI lógico (marcando *#06# en el equipo)

Tras la verificación, deberás firmar una declaración jurada. El procedimiento es gratuito.

Golpe al mercado ilegal

La medida forma parte de una política para reducir el robo de celulares, uno de los delitos más frecuentes en el país. Al impedir que equipos robados vuelvan a activarse, se busca desincentivar su comercialización y uso.

Con estos nuevos bloqueos, el regulador refuerza su mensaje: los celulares fuera del sistema formal no tendrán cabida en la red móvil peruana.