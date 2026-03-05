Líneas móviles. (Foto: Difusión)
Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, combatir las extorsiones, el anonimato, prevenir fraudes y la suplantación de identidad, el Gobierno dispuso que, desde el 14 de febrero, las personas naturales, peruanos y extranjeros, solo podrán contratar hasta 7 líneas móviles a su nombre, pero ¿qué ocurre con los que tienen más?

De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), los usuarios que ya contaban con más de 7 líneas antes de la entrada en vigencia de la norma (hasta el 13 de febrero)

En esa línea, el organismo regulador verifica, desde la entrada en vigencia de la norma el 14 de febrero, la cantidad de servicios móviles registrados bajo cada titular y, en caso de exceder el límite, solicita a las empresas operadoras que procedan con la baja de las líneas adicionales.

Impacto en los usuarios

La disposición busca proteger derechos fundamentales como la seguridad, identidad y protección de datos personales.

Según la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, los usuarios peruanos suelen utilizar entre 1 y 6 líneas móviles. Por ello, la limitación en la contratación de líneas solo afectaría a aquellas personas cuyo uso pudiera considerarse sospechoso o vinculado a actividades delictivas. Tampoco afectaría el crecimiento y la cifra de negocios de los operadores, porque el 66.4% de los usuarios tiene entre 1 y 2 líneas.

