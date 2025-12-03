Bitel anunció que suspenderá la activación de líneas móviles a nombres de ciudadanos extranjeros, como complemento a la medida de Osiptel para suspender aquellas con registros inconsistentes de sus titulares.

Vale acotar que más de 309,000 líneas móviles tienen datos erróneos en el registro de Bitel, los cuales no coinciden con la información de Migraciones y Relaciones Exteriores.

De acuerdo con Osiptel, Bitel tiene la mayor cantidad de información consistente (52%) y error material (22%) frente al resto de firmas como Entel, Guinea, Claro e Integratel (antes, Movistar).

“Esta situación es altamente riesgosa para la seguridad de los ciudadanos”, según el regulador.

Bitel adelantó a Andina que ante el problema de datos inconsistentes ya no se activarán líneas a los ciudadanos de países ajenos al nuestro.

“A falta de un servicio de verificación biométrica por parte de la autoridad competente, hemos suspendido la activación de líneas a nombre de extranjeros”, relataron desde la firma vietnamita.

Extranjeros solo contratarán líneas móviles de forma presencial y tras control biométrico, de acuerdo con el Osiptel. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec

Bitel instó a las autoridades a ejecutar un sistema de verificación de identificación biométrica para extranjeros a la hora de comprar chips, priorizando el reconocimiento facial, para resultados “más fiables y seguros”.

Finalmente, precisaron que están suspendiendo las líneas de los clientes que no cumplen con regularizar su información y que ejecutan “barrios proactivos”.