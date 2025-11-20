El presidente José Jerí destituyó a Rafael Muente Schwarz del cargo de presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), según informó el propio funcionario a través de un comunicado.

Muente ya llevaba varios meses suspendido de sus funciones. Esta situación se originó en mayo de este año, como medida cautelar dentro de un proceso disciplinario iniciado hace más de tres años, por supuestamente “influir” en la contratación de una capacitación destinada a servidores públicos.

En su comunicado calificó la decisión como “ilegal, arbitraria e injusta”, señalando que la medida fue emitida mediante una resolución viceministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Según el exejecutivo, el proceso disciplinario que motivó su destitución se remonta a más de tres años atrás y, hasta la fecha, no se ha detectado ninguna irregularidad ni delito, “como corroboraron la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y Servir”.

Comunicado de Rafael Muente, mediante su cuenta oficial de X. Foto: Captura X.

Muente también afirmó que la PCM lo mantuvo alejado de sus funciones durante más de seis meses sin presentar pruebas que sustenten la acusación. Además, apuntó a intereses económicos que, según él, habrían influido en su salida debido a su postura contra la venta ambulatoria de chips, impulsando la prohibición de esta práctica y su penalización.

“No me queda la menor duda que soy un estorbo para muchos intereses económicos al haberle declarado la guerra a la venta ambulatoria de chips, pues bajo mi gestión impulsé la prohibición de la venta de chips por ley y luego su penalización”, señaló.

El exfuncionario anunció que recurrirá a las instancias legales correspondientes para impugnar su destitución y defender la autonomía de Osiptel, advirtiendo que continuará denunciando presuntas irregularidades relacionadas con la venta ilegal de chips y la interferencia del gobierno en organismos reguladores.