Rafael Muente exige respeto a la autonomía de Osiptel y advierte intento de control político sobre el organismo regulador. (Foto: Andina)
Rafael Muente exige respeto a la autonomía de Osiptel y advierte intento de control político sobre el organismo regulador. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) sigue bajo el radar por las idas y venidas en el puesto del presidente del regulador.

, como presidente del regulador, por haber incurrido en la supuesta comisión de faltas previstas en el artículo 85 de la Ley N.° 30057, Ley del Servicio Civil. Esto por la contratación de una capacitación.

Cinco meses después, en febrero de este año,

LEA TAMBIÉN: Wow evalúa nuevo negocio para diversificar su portafolio B2B: ¿qué planea?

Aunque parecía que todo había quedado cerrado, un nuevo informe llega, esta vez, para pedir su destitución.

“PCM volvió a hacer una investigación sobre los mismos hechos, es decir, el curso de capacitación que Osiptel me brindó (al igual que a otros funcionarios públicos). Pero, ahora la imputación no fue que había direccionado la capacitación en Osiptel, sino que había influenciado para que se aprobara dicha capacitación”, mencionó Muente en conversación con Gestión.

Aunque parecía que todo había quedado cerrado, un nuevo informe llega, esta vez, para pedir su destitución. Foto: gob.pe
Aunque parecía que todo había quedado cerrado, un nuevo informe llega, esta vez, para pedir su destitución. Foto: gob.pe

En este contexto, a través del INFORME N° D000001-2025 la Comisión Ad Hoc, órgano instructor de la PCM, ha planteado a través de su informe instructivo, que “habiendo quedado acreditada la falta imputada a Rafael Muente Schwarz en su condición de presidente ejecutivo de Osiptel, se recomienda imponer la sanción de destitución (...)”, se lee en documento que leyó Gestión.

A consideración de Muente hay una “persecución” en su contra. “Cuando se inicia la investigación (nueva), me emiten una medida cautelar para que no pueda ejercer mi función en Osiptel, me mandaron a mi casa, pagándome mi sueldo, y durante 4 meses he estado fuera (de la entidad). En este tiempo se ha desvinculado a casi todo el equipo directivo de Osiptel”, acusó.

El informe final del órgano instructor se remite finalmente al órgano sancionador, en este caso al presidente de la PCM (Eduardo Arana) que, de considerarlo procedente, podría acogerse a la recomendación de destitución.

Si la decisión de destituirlo se mantiene, Muente puede apelar nuevamente ante el tribunal de Servir. Pero, el funcionario espera que PCM lo cite para dar sus descargos junto a su abogado antes de tomar una decisión concreta.

SOBRE EL AUTOR

Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.