Pese a que se aprobó una ley que castiga hasta con 4 años de cárcel a las personas que vendan chips de telefonía móvil en las calles, esta actividad ilícita continúa. Foto: difusión.
Carlos Hinostroza Sánchez
En medio del incremento de la inseguridad en el país, continúa la venta ilegal de chips de telefonía móvil en las calles sin la respectiva verificación biométrica, entre otros controles. Esto, a pesar de que, en agosto pasado, se aprobó una ley que castiga hasta con 4 años de prisión a aquellas personas que activen en forma irregular líneas de servicios móviles, así como vendan SIM Card de forma ambulatoria.

