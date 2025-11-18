Según la entidad, al 17 de noviembre las operadoras fueron requeridas para bloquear 3766 servicios móviles, como parte de las acciones para reforzar la lucha contra la criminalidad. Foto: Recreación.
Según la entidad, al 17 de noviembre las operadoras fueron requeridas para bloquear 3766 servicios móviles, como parte de las acciones para reforzar la lucha contra la criminalidad. Foto: Recreación.
Redacción Gestión
En el marco del estado de emergencia, el informó que solicitó a las empresas operadoras la suspensión inmediata de líneas móviles presuntamente vinculadas a casos de , en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público (MP).

Según la entidad, al 17 de noviembre las operadoras fueron requeridas para bloquear 3,766 servicios móviles, como parte de las acciones para reforzar la lucha contra la .

La medida se ampara en el Decreto Supremo N.° 124-2025-PCM, modificado por el D.S. N.° 127-2025-PCM, que fortalece los mecanismos de intervención durante el estado de emergencia.

“La acción demuestra nuestro compromiso con la seguridad ciudadana y en la lucha contra la criminalidad”, señaló Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario del , quien precisó que las empresas operadoras deben reportar diariamente la ejecución de las suspensiones solicitadas.

La modificación normativa también autoriza a la PNP a solicitar al OSIPTEL la suspensión inmediata de líneas asociadas a chips comercializados previamente activados, una práctica que facilita su uso para actividades ilícitas. Durante los operativos, la Policía deberá informar al regulador las características de los equipos y tarjetas SIM incautados.

El OSIPTEL recordó que las operadoras son responsables de todo el proceso de contratación del servicio móvil, incluyendo la identificación de los abonados y el registro del personal de ventas y atención.

