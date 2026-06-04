Apparka, antes conocida como Los Portales Estacionamientos, es la principal operadora de estacionamientos en el Perú, con una participación cercana al 76% del mercado formal. Con presencia en centros comerciales, edificios corporativos, hospitales y aeropuertos, la compañía atraviesa una nueva etapa tras su incorporación al portafolio de la gestora de fondos AC Capitales. En esa línea, ¿qué nuevas posiciones sumó a su portafolio a mayo?

En detalle, Apparka anunció esta semana el inicio de operaciones de dos nuevas playas de estacionamiento en los distritos de Santiago de Surco y San Isidro, con lo que su red nacional alcanza las 288 unidades. Las nuevas incorporaciones, explica le empresa, responden a la estrategia de crecimiento de la compañía en puntos de alta dinámica comercial y corporativa de la capital.

LEA TAMBIÉN Los Portales se desvincula por completo de Inversiones Urbanísticas tras reorganización

La primera apertura corresponde al estacionamiento del Centro Comercial El Polo, ubicado en la avenida El Polo 740 (Surco). La playa cuenta con 4,560 metros cuadrados y capacidad para 210 vehículos. Según la empresa, actualmente recibe más de 50,000 vehículos mensuales y se proyecta superar los 600,000 durante el primer año de operación.

La segunda nueva operación es la playa de Falabella, en la avenida Paseo de la República 3220 (San Isidro), en pleno corazón financiero de Lima. Con más de 14,000 metros cuadrados distribuidos en tres niveles, ofrece capacidad para más de 500 vehículos e incorpora zonas diferenciadas para motos, bicicletas y scooters, así como espacios preferenciales y accesibles para personas con discapacidad. Además, contará con servicios de lavado de autos y modalidades para abonados.

Ambas instalaciones han sido equipadas con la tecnología propia de Apparka: terminales automatizados de ingreso y salida, lectores de placas, cajeros express y la aplicación móvil Apparka App, que busca agilizar y digitalizar la experiencia del usuario.

“Seguimos enfocados en ampliar nuestra red en ubicaciones estratégicas que nos permitan acercarnos cada vez más a los usuarios y responder a las necesidades de movilidad y ordenamiento urbano” comentó Ernesto Maldonado, gerente comercial y de desarrollo de Apparka.

El ejecutivo destacó que tanto El Polo como Falabella San Isidro representan operaciones clave dentro del plan de crecimiento de la empresa, dada la confluencia de actividad comercial, empresarial y corporativa en ambas zonas. "Buscamos incorporar tecnología de última generación en nuestras operaciones de parking, optimizando los procesos de ingreso y salida para brindar una experiencia más ágil, segura y eficiente“, añadió Maldonado.

LEA TAMBIÉN Los planes de Los Portales Estacionamientos: compra de activos y nuevas concesiones

La nueva operación de Apparka en el Centro Comercial El Polo, en Santiago de Surco, cuenta con capacidad para 210 vehículos y recibe actualmente más de 50,000 autos al mes. Foto: Andina

Los planes para 2026

Separarse de una empresa matriz después de años de operar bajo su paraguas no es un trámite administrativo. Es, en la práctica, construir una compañía desde adentro mientras el negocio sigue funcionando.

Eso fue lo que vivió Apparka en 2025. En enero comenzó su proceso de independización del Grupo Los Portales, lo que obligó a la empresa a levantar su propio back office: contabilidad, legal y otras áreas que antes eran corporativas y compartidas. Los primeros meses fueron, en palabras del propio equipo, "complicados y retadores“.

Las aperturas continuaron, la red se expandió y al cierre del ejercicio 2025 Apparka registró un crecimiento de entre 10% y 11% frente al año anterior.

En términos financieros, la compañía cerró el 2025 con cerca de S/ 127 millones en ingresos, por encima de los S/ 113 millones de 2024, y para 2026 la proyección apunta a superar los S/ 130 millones.

La expansión también acelera. Si bien el plan habitual contempla entre 17 y 19 nuevas ubicaciones por año, para 2026 la empresa cree poder llegar a 22. El foco, esta vez, estará en provincias —con especial atención al sur del país—, donde la demanda de estacionamiento sigue siendo una deuda pendiente con el conductor peruano.