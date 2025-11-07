La Corporación Interamericana de Inversiones (BID Invest) aprobó un financiamiento de hasta US$ 50 millones a favor de Los Portales y su subsidiaria Los Portales Departamentos, informó esta última como hecho de importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). ¿A qué se va destinar ese monto?

Le empresa informó al regulador que el crédito será usado para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos multifamiliares y de vivienda social en el país.

Según el comunicado, la línea de crédito, —que aún debe formalizarse mediante la firma del contrato respectivo— será utilizado tanto para capital de trabajo como para financiamiento de largo plazo, orientado al desarrollo de soluciones habitacionales que promuevan el acceso a viviendas de calidad.

El apoyo financiero estará garantizado por un fideicomiso de administración y garantía, que incluirá ciertos inmuebles y derechos de cobro provenientes de contratos de compraventa suscritos con los clientes de Los Portales.

La compañía precisó que la obtención definitiva del crédito dependerá de la culminación de las negociaciones con BID Invest y del acuerdo sobre los términos y condiciones del préstamo. Así, una vez formalizado este proceso, Los Portales informará oportunamente a la SMV sobre la suscripción del contrato y los documentos complementarios.

Cabe recordar que esta operación de crédito comenzó a gestionarse en septiembre. En ese momento, Los Portales comunicó a la SMV el inicio de un proceso de due diligence con BID Invest, orientado a obtener un financiamiento de hasta US$ 50 millones mediante un contrato de crédito.

¿Cuál es su contexto financiero?

En el primer semestre de 2025, Los Portales registró ventas comerciales por S/ 608.3 millones, lo que representó un crecimiento interanual de 13%. Su utilidad neta ascendió a S/ 5.5 millones, mientras que el EBITDA ajustado alcanzó S/ 66.5 millones, equivalente al 19.8% de las ventas.

Por unidades de negocio, Vivienda Social reportó ventas por S/ 141.9 millones y una utilidad de S/ 3.9 millones; Departamentos, en cambio, registró ventas por S/ 132.4 millones pero cerró el periodo con una pérdida neta de S/ 5.1 millones. En el negocio de Hoteles, las ventas sumaron S/ 28.4 millones, con utilidades de S/ 2.5 millones, mientras que Renta Inmobiliaria mantuvo ingresos por aproximadamente S/ 400,000.

La compañía destacó, además, que dispone de un banco de terrenos de 226 hectáreas en Lima y provincias, destinado a futuros desarrollos inmobiliarios.

