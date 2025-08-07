Los Portales S.A. y Subsidiarias cerraron el primer semestre del año con resultados financieros que evidencian un avance en sus distintas unidades de negocio. Al 30 de junio de 2025, sus ventas comerciales alcanzaron los S/ 608.3 millones, un repunte del 13% respecto al mismo periodo de 2024. ¿Qué unidades de negocio impulsaron este crecimiento de dos dígitos?

Según sus estados financieros presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la compañía obtuvo una utilidad del ejercicio de S/ 5.5 millones y un ebitda ajustado de S/ 66.5 millones, representando el 19.8% de las ventas. En términos contables, las ventas totalizaron S/ 336.4 millones.

Como se sabe, esta organización agrupa sus operaciones en cinco unidades de negocio. La primera de ellas corresponde a Habilitación Urbana, gestionada por Los Portales S.A., y está orientada al desarrollo de proyectos de habilitación urbana primaria y secundaria.

Según los estados financieros al 30 de junio, esta unidad generó en el primer semestre del año ventas comerciales por S/305.3 millones, un incremento de S/ 10 millones respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron ventas por S/ 295.3 millones. Las ventas contables fueron de S/ 222.3 millones, monto menor en S/ 45.7 millones frente a los S/268.0 millones del año anterior.

La utilidad del ejercicio fue de S/ 3.5 millones y el ebitda ajustado ascendió a S/54.8 millones, lo que representa el 24.7% de las ventas comerciales.

Vivienda social y departamentos

También operada por Los Portales S.A., la unidad de negocio de Vivienda Social está orientada al desarrollo de proyectos bajo los programas Mi Vivienda, Techo Propio y Techo Propio Directo. En el primer semestre de 2025, esta unidad registró ventas comerciales por S/ 141.9 millones, lo que representó un incremento de S/ 33.7 millones respecto a los S/ 108.2 millones alcanzados en el mismo periodo de 2024.

Las ventas contables sumaron S/ 70.6 millones, frente a los S/ 38.4 millones del año anterior. La utilidad neta fue de S/ 3.9 millones, revirtiendo la pérdida de S/3.9 millones del primer semestre de 2024. El ebitda ajustado alcanzó los S/ 8.5 millones, equivalente al 12.1% de las ventas comerciales, mientras que en el mismo periodo del año pasado fue negativo en S/ 1.7 millones.

La unidad de Departamentos, también gestionada por Los Portales S.A., se enfoca en proyectos de vivienda residencial y multifamiliares. (Foto: iStock)

Por otro lado, la unidad de Departamentos, también gestionada por Los Portales S.A., se enfoca en proyectos de vivienda residencial y multifamiliares. Durante el primer semestre, las ventas comerciales ascendieron a S/ 132.4 millones, superiores en S/ 23.7 millones a los S/108.7 millones del mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, las ventas contables fueron de S/14.9 millones, significativamente menores a los S/ 56.7 millones de 2024. Esta unidad registró una pérdida neta de S/ 5.1 millones, en contraste con la utilidad de S/ 4.5 millones del año anterior. El ebitda ajustado fue negativo en S/ 5.1 millones, frente a un resultado positivo de S/ 8.2 millones en el primer semestre de 2024.

Hoteles y renta inmobiliaria

Por su parte, la unidad de Hoteles, operada por LP Hoteles S.A., administra establecimientos como el Country Club Lima Hotel, Arennas Máncora, LP Cusco, LP Piura y LP Tarma. Durante el primer semestre, esta unidad registró ventas comerciales por S/ 28.4 millones, lo que representa un crecimiento de S/ 2.6 millones frente a los S/ 25.8 millones alcanzados en el mismo periodo del año anterior.

La utilidad del ejercicio fue de S/2.5 millones, superior a los S/2.0 millones registrados en 2024, mientras que el ebitda ascendió a S/ 7.7 millones, equivalente al 27.1% de las ventas, frente al 33.4% obtenido en el primer semestre del año pasado.

Finalmente, la unidad de Renta Inmobiliaria, a cargo de Los Portales S.A., se dedica al arrendamiento de locales comerciales y oficinas. En el primer semestre reportó ventas comerciales y contables por S/ 400,000, igual que en el mismo periodo del año anterior. Esta unidad registró una pérdida neta de S/100,000 y un ebitda ajustado de S/200,000, sin variaciones significativas frente a los resultados de 2024.

El Hotel Contry Club se ubica en San Isidro y es parte del portafolio de Los Portales. Foto: pagina oficial

La empresa resaltó que mantiene un banco de lotes para futuros desarrollos inmobiliarios. Al 30 de junio, sus reservas estaban conformadas por 226 hectáreas de terrenos, ligeramente por encima de las 224 hectáreas registradas en diciembre de 2024. Estos terrenos se ubican en distritos de Lima Metropolitana, como Lima Este, Lima Sur y Lima Norte, así como en las provincias de Piura, Chiclayo, Ica y Lima.