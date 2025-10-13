Este año, la compañía bordeará los S/ 127 millones en ingresos, por encima de los S/ 100 millones alcanzados en 2024.
Apparka, antes conocida como Los Portales Estacionamientos, es la principal operadora de estacionamientos en el Perú, con una participación cercana al 76% del mercado formal. Con presencia en centros comerciales, edificios corporativos, hospitales y aeropuertos, la compañía atraviesa una nueva etapa tras su incorporación al portafolio de la gestora de fondos AC Capitales. En este marco, ha definido un plan de expansión que incluye una mayor velocidad de apertura de nuevas playas de estacionamiento y firma mirada de ingresar a mercados internacionales. Ernesto Maldonado, gerente comercial de Apparka, detalla en entrevista con Gestión los próximos pasos de la empresa.

