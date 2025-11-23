BID Invest otorgará un financiamiento de hasta el equivalente en soles peruanos por US$50 millones a Los Portales. La operación tiene como objetivo ampliar la oferta de viviendas formales y terrenos urbanizados, facilitando el acceso a soluciones habitacionales de calidad para familias de ingresos medios y bajos, especialmente, en Lima y en otras regiones con alta demanda y oferta limitada.
El financiamiento se destinará a Los Portales S.A., dedicada a la urbanización de lotes con acceso a servicios básicos y al desarrollo de vivienda formal, y a su subsidiaria Los Portales Departamentos S.A.C., enfocada en la construcción de edificios con certificación verde y proyectos de vivienda social.
La iniciativa contribuirá a reducir el déficit habitacional, mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo urbano más planificado y sostenible.
La operación consiste en una línea total de US$50 millones para Los Portales S.A. y Los Portales Departamentos S.A., sobre la que se destaca, dentro de ese monto, una línea específica de capital de trabajo revolvente por US$30 millones para proyectos de edificación.
Modelo de financiamiento a Los Portales
La referida estructura de financiamiento flexible a Los Portales permite atender los diferentes modelos de negocio del grupo y las distintas etapas de sus proyectos de vivienda y urbanización. Es la primera vez que BID Invest otorga una línea de capital de trabajo comprometida para el sector inmobiliario en el Perú, con una modalidad multiproyecto, plazos más largos y recursos garantizados, lo que facilita una gestión operativa más alineada a los ciclos de cada negocio.
Más allá del financiamiento, BID Invest brindará asesoría para fortalecer la gestión ambiental y social en los proyectos, mejorar la seguridad y cohesión comunitaria, y promover entornos urbanos más seguros para las mujeres.
¿Qué es BID Invest y qué actividades realiza Los Portales?
BID Invest es un banco multilateral de desarrollo que financia empresas y proyectos sostenibles con el fin de lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental de sus países miembros en América Latina y el Caribe, a través del sector privado.
Con una cartera de US$21,000 millones en activos bajo gestión y más de 440 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras, innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en diversas industrias.
Por su parte, Los Portales es una empresa de capitales peruanos y mexicanos que opera cuatro unidades de negocios: habilitación urbana, vivienda social, departamentos y hoteles. El holding tiene como objetivos centrales la construcción de vivienda para la población de menos recursos y la entrega de títulos de propiedad saneados a sus clientes por la compra de inmuebles.