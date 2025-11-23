Únete a nuestro canal
otorgará un financiamiento de hasta el equivalente en soles peruanos por US$50 millones a . La operación tiene como objetivo ampliar la oferta de , facilitando el acceso a soluciones habitacionales de calidad para familias de ingresos medios y bajos, especialmente, en Lima y en otras regiones con alta demanda y oferta limitada.

El financiamiento se destinará a , dedicada a la urbanización de lotes con acceso a servicios básicos y al desarrollo de , y a su subsidiaria , enfocada en la construcción de edificios con certificación verde y proyectos de vivienda social.

La iniciativa contribuirá a reducir el déficit habitacional, mejorar la calidad de vida y promover un desarrollo urbano más planificado y sostenible.

BID Invest otorgará un financiamiento de hasta el equivalente en soles peruanos por US$50 millones a Los Portales.| Foto: Referencial / MVCS.

La operación consiste en una línea total de US$50 millones para y , sobre la que se destaca, dentro de ese monto, una línea específica de capital de trabajo revolvente por US$30 millones para proyectos de edificación.

Modelo de financiamiento a Los Portales

La referida estructura de financiamiento flexible a permite atender los diferentes modelos de negocio del grupo y las distintas etapas de sus proyectos de . Es la primera vez que otorga una línea de capital de trabajo comprometida para el sector inmobiliario en el Perú, con una modalidad multiproyecto, plazos más largos y recursos garantizados, lo que facilita una gestión operativa más alineada a los ciclos de cada negocio.

Más allá del financiamiento, brindará asesoría para fortalecer la gestión ambiental y social en los proyectos, mejorar la seguridad y cohesión comunitaria, y promover entornos urbanos más seguros para las mujeres.

Es la primera vez que BID Invest otorga una línea de capital de trabajo comprometida para el sector inmobiliario en el Perú. (Foto: EFE).
¿Qué es BID Invest y qué actividades realiza Los Portales?

es un banco multilateral de desarrollo que financia empresas y proyectos sostenibles con el fin de lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental de sus países miembros en América Latina y el Caribe, a través del sector privado.

Con una cartera de US$21,000 millones en activos bajo gestión y más de 440 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras, innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en diversas industrias.

Por su parte, es una empresa de capitales peruanos y mexicanos que opera cuatro unidades de negocios: habilitación urbana, , departamentos y hoteles. El holding tiene como objetivos centrales la construcción de vivienda para la población de menos recursos y la entrega de títulos de propiedad saneados a sus clientes por la compra de inmuebles.

