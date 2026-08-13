PJ archiva proceso contra Nadine Heredia por presuntos aportes a las campañas de Ollanta Humala. EFE/ Paolo Aguilar ARCHIVO
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Redacción Gestión
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destinados a financiar las campañas presidenciales de su esposo y expresidente del Perú, Ollanta Humala, en el 2006 y 2011.

Según lo dictado por el órgano judicial,

Asimismo, según lo adoptado, también se incluyó, en calidad de personas jurídicas, a la empresa Todo Graph S.A.C. Partido Nacionalista Peruano.

donde se dejó sin efecto todo lo actuado en el expediente judicial relacionado con este proceso.

La resolución declaró la nulidad constitucional de todas las actuaciones realizadas en el proceso penal por el presunto delito de lavado de activos.

Asimismo, la sala también dejó sin efecto la audiencia de apelación de sentencia que estaba pendiente. Consideró que la decisión del TC eliminó la validez del juzgamiento respecto de los cargos formulados por el Ministerio Público.

Por ello, aplicó el principio de efecto extensivo favorable y dispuso que la anulación del expediente también alcance a los demás coimputados del caso.

Tras la anulación de la condena, el colegiado declaró la pérdida sobrevenida del objeto recursal y ordenó el archivo de manera definitiva del expediente en el fuero penal. Por ello, se dispuso el levantamiento de todas las órdenes de captura, requisitorias, medidas coercitivas y órdenes de embargo dictadas contra los investigados e instituciones vinculadas al caso.

La decisión también alcanza a otras personas cercanas a la exprimera dama, así como a la empresa Todo Graph S.A.C. y al Partido Nacionalista Peruano. Foto: Archivo GEC
La decisión también alcanza a otras personas cercanas a la exprimera dama, así como a la empresa Todo Graph S.A.C. y al Partido Nacionalista Peruano. Foto: Archivo GEC

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