Luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 15 años contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos, la mandataria Keiko Fujimori sentó postura y aseguró que respetará la decisión porque vivimos en un estado de derecho.

“En esta resolución puedo discrepar, pero me corresponde respetarla”, dijo a la prensa.

Además, la presidenta Keiko Fujimori resaltó que “el Ministerio Público no ha hecho bien su trabajo”, y por eso el TC resolvió anular la condena contra Humala Tasso.

Fujimori Higuchi recordó que el Ministerio Público anteriormente la perjudicó con la sentencia a prisión tras una acusación fiscal.

TC anuló condena de 15 años contra Ollanta Humala. Foto: difusión

“Me tocó una resolución que fue dolorosísima y me privaron de mi libertad. Luego, a través de mi defensa legal, pudimos ganar cada una de estas resoluciones en las que yo no estaba de acuerdo. Puedo discrepar, pero me corresponde respetarla”, agregó.

La jefa de Estado enfatizó que se deberá analizar a profundidad el caso de Ollanta Humala, mas reiteró que la Fiscalía no ha hecho “un buen trabajo”.

¿Qué pasó con Ollanta Humala?

El Tribunal Constitucional estableció la nulidad total del proceso penal contra Ollanta Humala, el cual quedó archivado por haberse vulnerado el principio de legalidad debido a que los hechos no podían ser tipificados como lavado de activos cuando ocurrieron (entre 2006 y 2011).

Edinson Humaan, abogado de Humala Tasso, señaló que “el daño debe ser reparado de manera inmediata”, por lo que el expresidente recuperará su libertad y saldrá del Penal de Barbadillo en la brevedad.

“Han pasado más de 10 años en un proceso que no es delito. Se le ha privado de la libertad por un hecho que no era delito. (Los responsables) serían los jueces que han visto el caso, entre ellos Richard Concepción Carhuancho”, mencionó a Canal N.