El canciller Carlos Espá aseguró que el Gobierno profundizará las relaciones con Estados Unidos, impulsará la incorporación del Perú al mecanismo Escudo de las Américas para enfrentar el crimen organizado transnacional y trabajará por la normalización de los vínculos diplomáticos con México.

Tras asumir el cargo, el titular de Relaciones Exteriores precisó que su gestión seguirá los lineamientos de la política exterior peruana establecidos por la presidenta Keiko Fujimori y remarcó que su rol como canciller responde a una política de Estado.

“Represento la política exterior del Perú, que de acuerdo con nuestra Constitución es dirigida por la Presidenta de la República. La campaña electoral terminó y ahora mi condición es la de canciller; tengo que mirar hacia adelante”, señaló.

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En ese sentido, sostuvo que el Perú mantendrá una política de puertas abiertas y relaciones amistosas con todos los países.

“Tenemos los brazos abiertos para todos los países del mundo y estamos muy satisfechos de poder llevar adelante esa política”, afirmó.

Escudo de las Américas y lucha contra el crimen

Espá confirmó que el Perú se encuentra listo para incorporarse al Escudo de las Américas, iniciativa de cooperación hemisférica para combatir organizaciones criminales transnacionales.

Explicó que delitos como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas superan las fronteras nacionales, por lo que requieren una respuesta coordinada entre los países.

“Es necesario lograr esta integración hemisférica. Estamos muy contentos con la iniciativa del Escudo de las Américas”, manifestó.

Asimismo, destacó que la cooperación con Estados Unidos permitirá fortalecer las acciones contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

“Vamos a establecer relaciones estrechas para enfrentar ese flagelo tanto en el Perú como en Estados Unidos”, indicó.

Además, saludó el proyecto de modernización de la Base Naval del Callao con apoyo estadounidense, acuerdo que —precisó— fue alcanzado durante la administración anterior. “A mí me parece que son excelentes noticias”, comentó.

Relaciones con México

Respecto a México, el canciller expresó su confianza en que ambos países puedan retomar plenamente sus relaciones diplomáticas.

“México es lindo y querido, especialmente en el Perú. Somos países hermanos y estamos muy esperanzados en lograr la normalización de las relaciones”, sostuvo.

Asimismo, destacó el respeto que siente por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y expresó su deseo de que en el futuro pueda reunirse con la mandataria peruana.

El canciller anunció que el Perú buscará incorporarse al Escudo de las Américas y avanzar en la normalización de las relaciones con México. Foto: El Peruano.

Aranceles de EE.UU.

Consultado por el incremento de los aranceles estadounidenses para productos peruanos, Espá señaló que se trata de una medida aplicada a más de 60 países y adelantó que el Gobierno buscará abrir un espacio de diálogo con Washington.

Indicó que una de las acciones previstas es impulsar la aprobación del proyecto de ley sobre trabajo forzoso presentado al Congreso, con el objetivo de fortalecer la posición del Perú en futuras conversaciones sobre la revisión del nuevo arancel.

Política exterior enfocada en seguridad y desarrollo

Durante la ceremonia de transferencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Espá sostuvo que la Cancillería tendrá una visión renovada para que la política exterior contribuya de manera directa a la seguridad, el desarrollo y el bienestar de los peruanos.

En esa línea, afirmó que uno de los objetivos inmediatos será reforzar la contribución de la política exterior a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción, mediante una mayor cooperación con países vecinos y socios estratégicos.

Asimismo, anunció que la Cancillería impulsará acciones para fortalecer la preparación del Perú frente al fenómeno de El Niño, promoviendo la movilización anticipada de cooperación internacional y el acceso a tecnologías para prevención y respuesta ante desastres.

En el plano económico, señaló que su gestión buscará abrir nuevos espacios para las inversiones, facilitar el acceso a mercados y fortalecer los vínculos con socios tradicionales y emergentes.

Espá indicó que se profundizarán las relaciones con Estados Unidos, al que calificó como un “socio, aliado y amigo estratégico”, sin dejar de fortalecer los lazos con China, principal socio comercial del Perú, así como con otros mercados de Asia-Pacífico, Europa, India, Medio Oriente y África.

Finalmente, ratificó que el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) continuará siendo una política de Estado, con el objetivo de fortalecer la gestión pública y elevar los estándares institucionales del país.