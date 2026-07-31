Daniel Jara Espinoza asumirá la coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y de las fiscalías especializadas en Derechos Humanos y Terrorismo. (Foto: Ministerio Público)
Daniel Jara Espinoza asumirá la coordinación de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y de las fiscalías especializadas en Derechos Humanos y Terrorismo. (Foto: Ministerio Público)
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Redacción Gestión
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El designó al abogado Daniel Alberto Jara Espinoza como coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2231-2026-MP-FN, .

De acuerdo con la resolución, Jara Espinoza asumirá la coordinación en adición a sus funciones como fiscal superior titular especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima Centro. Actualmente, está asignado a la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

La norma también dispone dar por concluida la designación del abogado Andrés Ángel Montoya Mendoza como coordinador de las Fiscalías Superiores Penales Nacionales y de las Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.

La designación de Daniel Jara fue oficializada mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano. (Fuente: El Peruano)
La designación de Daniel Jara fue oficializada mediante una resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano. (Fuente: El Peruano)

Asimismo, se establece que Daniel Jara deberá realizar la entrega de cargo correspondiente conforme a la Directiva General N.° 007-2002-MP-FN, que regula el procedimiento para la transferencia de funciones dentro de la institución.

Finalmente, la , a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro, a las oficinas administrativas competentes y a los fiscales involucrados. El documento lleva la firma del .

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