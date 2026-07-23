MP pide al PJ ampliar por 36 meses investigación contra Sada Goray por caso Fondo MiVivienda. Foto: Poder Judicial.
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Redacción Gestión
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El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ampliar por 36 meses el plazo de la , el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el denominado caso “Fondo MI Vivienda”,

Este requerimiento fue presentado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Octavo Despacho, a cargo de las diligencias del caso.

Según el Ministerio Público, la ampliación del plazo resulta necesaria para completar las actuaciones fiscales pendientes y garantizar el esclarecimiento de los hechos investigados, con el objetivo de evitar la impunidad.

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La solicitud fue presentada ante el despacho de la jueza Lorena Sandoval la jueza Lorena Sandoval, quien programó para el 12 de agosto, a las 11 de la mañana, una audiencia virtual en la que evaluará el pedido con la participación de las partes procesales. Tras la audiencia, la magistrada emitirá una decisión.

Investigación por pagos a Salatiel Marrufo

La investigación fue iniciada por el entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, , quien fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda

Salida de Mauricio Fernandini y Sada Goray de la carceleta de poder judicial. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
Salida de Mauricio Fernandini y Sada Goray de la carceleta de poder judicial. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

Según la hipótesis fiscal, estos pagos habrían buscado favorecer a su entonces empresa Markagroup SAC en la obtención de contratos y beneficios dentro del sector Vivienda durante dicho gobierno.

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