El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial ampliar por 36 meses el plazo de la investigación preparatoria seguida contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el denominado caso “Fondo MI Vivienda”, relacionado con presuntos actos de corrupción durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo.

Este requerimiento fue presentado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Octavo Despacho, a cargo de las diligencias del caso.

Según el Ministerio Público, la ampliación del plazo resulta necesaria para completar las actuaciones fiscales pendientes y garantizar el esclarecimiento de los hechos investigados, con el objetivo de evitar la impunidad.

LEA TAMBIÉN: Dina Boluarte reitera pedido al PJ para suspender efectos de su vacancia presidencial

La solicitud fue presentada ante el despacho de la jueza Lorena Sandoval la jueza Lorena Sandoval, quien programó para el 12 de agosto, a las 11 de la mañana, una audiencia virtual en la que evaluará el pedido con la participación de las partes procesales. Tras la audiencia, la magistrada emitirá una decisión.

Investigación por pagos a Salatiel Marrufo

La investigación fue iniciada por el entonces Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, luego de que Sada Goray declarara ante el Ministerio Público que entregó más de S/ 4 millones en efectivo a Salatiel Marrufo, quien fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda durante la gestión de Pedro Castillo.

Salida de Mauricio Fernandini y Sada Goray de la carceleta de poder judicial. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec

Según la hipótesis fiscal, estos pagos habrían buscado favorecer a su entonces empresa Markagroup SAC en la obtención de contratos y beneficios dentro del sector Vivienda durante dicho gobierno.