El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) declaró improcedente la solicitud de indulto presentada por el congresista Elías Varas a favor del expresidente Pedro Castillo, al determinar que el expediente no cumplía con los requisitos exigidos para su evaluación.

De acuerdo con un informe emitido por la cartera, el pedido fue rechazado debido a que no se ajusta a las disposiciones contempladas en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, órgano encargado de analizar este tipo de requerimientos.

El Minjusdh explicó que el expediente no precisaba qué modalidad de gracia presidencial se estaba solicitando, un requisito indispensable para que la comisión pueda admitir y evaluar el caso.

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Asimismo, indicó que la solicitud carecía de la debida fundamentación y no cumplía con las formalidades previstas en la normativa vigente, por lo que no era posible continuar con el procedimiento.

Informe será remitido al Viceministerio

En ese contexto, el órgano técnico recomendó remitir el informe al Despacho Viceministerial de Justicia para que emita la respuesta formal correspondiente al legislador.

Este trámite forma parte de una serie de solicitudes de gracia presidencial interpuestas en favor del exmandatario por distintos simpatizantes y legisladores, las cuales han sido desestimadas por no alinearse a los criterios normativos y legales de evaluación que exige la ley peruana.

Como se sabe, el exmandatario Pedro Castillo permanece recluido mientras afronta el proceso judicial por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y otros casos que se siguen en su contra.