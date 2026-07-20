El presidente interino José María Balcázar informó este lunes que todavía no toma una decisión sobre el indulto del exmandatario Pedro Castillo Terrones. Reconoció que el Ministerio de Justicia elabora un dictamen que evalúa esta posibilidad.

“Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Todo se ha interrumpido por la situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar”, dijo a Exitosa.

Según Balcázar, “todos los ministros están trabajando” en Junín tras el reciente sismo, y en las próximas horas emitirán un decreto de urgencia para que “la ayuda sea más fluida entre todas las instituciones”.

Sobre el indulto, insistió en que, pese al pedido de los familiares de Pedro Castillo, este debe seguir su trámite regular y por ello el Ministerio de Justicia viene elaborando el dictamen correspondiente.

“Lo otro sigue su curso normal. El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que entre mañana o pasado emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema”, sostuvo.

El expresidente Pedro Castillo busca su libertad a través de diversos pedidos al Ejecutivo. Foto: difusión

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Esto dijo sobre la pensión vitalicia

Respecto a su pedido al Congreso para recibir una pensión vitalicia, José María Balcázar aclaró que lo reclamado corresponde a su actualización de derecho como vocal supremo.

“Ha habido un error de interpretación en la solicitud. Estoy reclamando nada más que me reactualicen mi pensión como vocal supremo que tengo en el Poder Judicial”, mencionó.

Según el jefe de Estado, no pretende ninguna pensión vitalicia y todo se trató de un error en el área legal. “Esta pensión está congelada porque no podia percibir como congresista una pensión del Poder Judicial. He pedido que se actualice”, añadió.