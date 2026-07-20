El presidente interino José María Balcázar señaló que todavía no toma una decisión sobre el indulto hacia el exmandatario Pedro Castillo. Foto: Andina
El presidente interino José María Balcázar señaló que todavía no toma una decisión sobre el indulto hacia el exmandatario Pedro Castillo. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

informó este lunes que todavía no toma una decisión sobre el indulto del exmandatario Pedro Castillo Terrones. Reconoció que el Ministerio de Justicia elabora un dictamen que evalúa esta posibilidad.

“Todavía no se ha tomado ninguna decisión. Todo se ha interrumpido por la situación en Junín. Estamos dedicados exclusivamente a atender esta emergencia y, créame, hay prioridades que debemos afrontar”, dijo a Exitosa.

Según Balcázar, “todos los ministros están trabajando” en Junín tras el reciente sismo, y en las próximas horas emitirán un decreto de urgencia para que “la ayuda sea más fluida entre todas las instituciones”.

LEA TAMBIÉN: Los acercamientos de Fuerza Popular con Javier Milei: Mandatario llegará el 28 de julio

Sobre el indulto, insistió en que,

“Lo otro sigue su curso normal. El Ministerio de Justicia está elaborando el dictamen correspondiente al pedido que han hecho los familiares del señor Pedro Castillo. Yo creo que entre mañana o pasado emitirán el dictamen respectivo y, a partir de ahí, podremos conversar sobre este tema”, sostuvo.

El expresidente Pedro Castillo busca su libertad a través de diversos pedidos al Ejecutivo. Foto: difusión
El expresidente Pedro Castillo busca su libertad a través de diversos pedidos al Ejecutivo. Foto: difusión
LEA TAMBIÉN: PCM anunció la declaratoria de emergencia en distritos afectados por el sismo en Junín

Esto dijo sobre la pensión vitalicia

, José María Balcázar aclaró que lo reclamado corresponde a su actualización de derecho como vocal supremo.

“Ha habido un error de interpretación en la solicitud. Estoy reclamando nada más que me reactualicen mi pensión como vocal supremo que tengo en el Poder Judicial”, mencionó.

Según el jefe de Estado, no pretende ninguna pensión vitalicia y todo se trató de un error en el área legal. “Esta pensión está congelada porque no podia percibir como congresista una pensión del Poder Judicial. He pedido que se actualice”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

Presidenta Keiko Fujimori pone el foco en El Niño y la delincuencia tras reunión con Balcázar
Fuerza Popular evaluará si pide auditoría a gobierno de Balcázar tras terminar transferencia
José María Balcázar pidió al Congreso recibir pensión vitalicia
Abogado de Toledo dice que se reunirá con Fujimori si Balcázar no le otorga gracia presidencial

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.