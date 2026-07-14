Carlos Torres Caro, abogado del expresidente Alejandro Toledo, invocó al presidente José Balcázar a conceder la gracia presidencial a su patrocinado debido a su edad avanzada y delicado estado de salud.

“Quiero aquí invocar al señor presidente de la República, que seguramente está escuchando, para efectos de que cumpla la palabra que ha dicho el día domingo, de que él va a ver todas las causas que fueran presentadas en relación a petitorios de gracias presidenciales”, aseveró.

Precisamente, el lunes se interpuso una solicitud de gracia presidencial a favor de su patrocinado, la cual, según dijo, fue recibida por el director del penal de Barbadillo, Calixtro Lucero Rodríguez. Además, no descartó ingresar el petitorio por otras vías administrativas.

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“Hay tres maneras de ingresar la documentación. Una es a través del propio penal; la segunda es a través del Ministerio de Justicia; y la tercera es a través del Presidente de la República. Vamos a utilizar las tres vías para agilizar esto. La primera que llegue, bueno, al final se juntarán”, señaló en RPP.

Torres Caro explicó que el reglamento establece algunos plazos, pero que en cuatro o cinco días hábiles el presidente puede proceder a otorgar la gracia presidencial a favor de su patrocinado, si es que el ministro de Justicia obviamente firma y refrenda el pedido. Foto: GEC / Britanie Arroyo

Pueden liberarlo en cinco días

Torres Caro explicó que el reglamento establece algunos plazos, pero que en cuatro o cinco días hábiles el presidente puede proceder a otorgar la gracia presidencial a favor de su patrocinado, si es que el ministro de Justicia obviamente firma y refrenda el pedido.

No obstante, Torres Caro señaló que si Balcázar no accede a la petición, entonces se reunirá con la presidenta electa Keiko Fujimori para justificar la solicitud.

“Nosotros teníamos pensado hacerlo a la señora Keiko Fujimori, sobre todo tomando en consideración que ella ha vivido en carne propia esta situación por lo de su padre y por ella misma, porque ha estado 500 días en prisión y, de alguna manera, sabe lo que representa un día en prisión para una persona; es catastrófico, le bajan las defensas. En el caso de Alejandro Toledo, ha ocurrido eso. Ya tiene varios años en prisión y ya tiene una edad y está en una situación lamentable", indicó.

“Entonces, creo yo que el presidente de la República tiene que tomar las cosas en serio; y si no pediré la audiencia respectiva en la nueva oficina de la presidenta Keiko Fujimori para que me reciba y poderle dar una explicación teorética, académica sobre la posibilidad de este indulto", puntualizó.