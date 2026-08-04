La respuesta llegó tras el desempeño que registró esa categoría durante el último año. Carla Insúa Torrecilla, directora senior y gerente general de Oriflame Perú, reveló a Gestión que los suplementos nutricionales crecieron más del 40%, superando ampliamente la meta inicial de 10% que la empresa se había fijado para el 2025.

A raíz de estos resultados, Oriflame mantendrá el foco en suplementos nutricionales, fragancias y skin care durante el 2026. Sobre esas tres categorías concentrará sus lanzamientos, actividades comerciales y acciones de posicionamiento a lo largo del año.

"No creció el 10%, creció más del 40% para nosotros“, subrayó Insúa. “Nos deja un horizonte muy importante no solamente para este año, sino para los que vienen“

Carla Insúa Torrecilla, directora senior y gerente general de Oriflame Perú.

Nueva hoja de ruta de Oriflame para suplementos

Ante ese potencial, Oriflame continuará ampliando su portafolio de suplementos nutricionales, categoría en la que durante el último año incorporó productos como magnesio y multivitamínicos para niños.

La siguiente innovación llegará desde Europa. Oriflame prevé introducir en el mercado peruano un colágeno de desarrollo propio, ya comercializado en ese continente, cuyo ingreso al país está previsto para el primer trimestre del 2027.

Mientras tanto, la compañía no planea incorporar nuevas marcas durante el 2026. En cambio, centrará su estrategia en fortalecer las categorías que ya conforman su portafolio y ampliar progresivamente su oferta de suplementos nutricionales.

En paralelo, Oriflame continuará desarrollando nuevos productos en fragancias, skin care y cuidado personal, especialmente con miras a la campaña de fin de año, uno de los periodos comerciales más importantes para la empresa.

En el caso del cuidado de la piel, la estrategia contempla tanto sistemas completos de tratamiento como propuestas que permitan a los consumidores construir rutinas personalizadas según sus propias necesidades, una tendencia que la compañía observa con mayor frecuencia en el mercado.

"Seguimos percibiendo en esa línea mucha más inversión e innovación. Es un foco importantísimo no solo para Perú, sino a nivel global“, sostuvo la ejecutiva.

Oriflame prevé incorporar un colágeno al mercado peruano durante el primer trimestre del 2027.

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Perú gana peso en la estrategia regional de Oriflame

El desempeño del mercado peruano permitió que el país se mantenga entre los 15 mercados con mayor crecimiento de Oriflame a nivel mundial. Según Insúa, este posicionamiento responde no solo a los resultados obtenidos por la operación local, sino también al potencial que la compañía continúa identificando en el mercado peruano.

" Perú como país también es un gran mercado atractivo . La compañía sabe esto y por eso le apuesta, y está muy expectante al crecimiento que nosotros visionamos para los próximos años“, afirmó.

En ese contexto, la empresa continuará destinando recursos al fortalecimiento de su posicionamiento antes que a una expansión física de sus operaciones.

La inversión estará concentrada en campañas de marketing, publicidad, activaciones con líderes de opinión, eventos de marca y patrocinios dirigidos a acercar sus principales categorías a nuevos consumidores.

Por otro lado, frente al ingreso de nuevas marcas internacionales —principalmente asiáticas— al mercado peruano de belleza, la ejecutiva sostuvo que la compañía continuará diferenciándose por su origen sueco, sus estándares europeos de calidad y el respaldo científico de sus productos.

Actualmente, Oriflame desarrolla sus innovaciones en centros propios de investigación y desarrollo donde trabajan alrededor de 100 científicos, responsables de desarrollar nuevas formulaciones para las distintas categorías del portafolio.

Venta directa e inteligencia artificial acompañan la evolución del consumidor

Ahora bien, Oriflame viene observando cambios en las preferencias del consumidor peruano. Entre ellos destaca una mayor demanda por productos antienvejecimiento, un interés creciente por rutinas personalizadas de cuidado de la piel y una participación cada vez mayor de los hombres dentro del mercado de belleza y bienestar.

Y es que, durante la campaña por el Día del Padre, Oriflame registró un crecimiento de doble dígito frente al mismo catálogo del año anterior, impulsado por una mayor demanda de productos dirigidos al público masculino.

En esa línea, para responder a estas nuevas tendencias, la compañía continuará fortaleciendo herramientas basadas en inteligencia artificial, las cuales permiten recomendar productos de forma personalizada, facilitar la creación de contenidos para redes sociales y brindar soporte a su comunidad de emprendedores.

No obstante, Insúa remarcó que la venta directa continuará siendo el principal canal comercial de la compañía. Aunque cada vez más consultores desarrollan su actividad mediante herramientas digitales, la empresa considera que ambos formatos seguirán complementándose.

"La venta directa sigue siendo nuestro canal principal y la parte tecnológica es una herramienta que nos ayuda a llegar a más personas", señaló.

Hoy conviven emprendedores que desarrollan su negocio casi por completo de manera digital con otros que mantienen reuniones presenciales, demostraciones de productos y encuentros con clientes. Para Oriflame, esa combinación seguirá siendo parte esencial de su modelo comercial.

"Nuestro foco en los próximos 12 a 24 meses es consolidar esas tres categorías y seguir invirtiendo en marketing digital y publicidad para fortalecer nuestra presencia en el mercado y comunicar con mayor consistencia lo que nos hace diferentes“, concluyó Insúa.