Perú se mantiene entre los 15 mercados con mayor crecimiento de Oriflame a nivel mundial. (Foto: Oriflame/composición)
Perú se mantiene entre los 15 mercados con mayor crecimiento de Oriflame a nivel mundial. (Foto: Oriflame/composición)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

El plan que Oriflame trazó para fortalecer una de sus categorías terminó redefiniendo parte de su estrategia para este año. Tras revisar los resultados obtenidos durante el 2025, la compañía decidió profundizar su apuesta por el negocio de suplementos nutricionales y mantener el impulso en otras dos líneas clave de su portafolio. ¿Cómo ejecutará esa hoja de ruta?

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