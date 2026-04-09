Recientemente, Gestión pudo conocer que LG H&H Co. inició el proceso de inscripción de la denominación y logotipo de “Sooryehan” ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

En detalle, la compañía surcoreana inscribió la marca en la categoría 03, que corresponde a productos como cosméticos, lociones limpiadoras para la piel, perfumes, cremas corporales, esmaltes de uñas, polvos cosméticos para baño y champús.

Si bien hasta ahora no hay información vinculada a un posible ingreso al Perú, la solicitud podría indicar que la empresa quiere evitar que otras compañías usen sus signos distintivos o, tal vez, estaría preparando su ingreso al mercado peruano a mediano o largo plazo. Pero, ¿de quién se trata?

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La filial de cuidado personal y hogar de LG apunta al mercado peruano

LG H&H Co., Ltd. (antes LG Household & Health Care) es la filial de belleza, cuidado del hogar y bebidas del grupo LG, heredera directa de la antigua Lucky Chemical y uno de los mayores grupos de consumo de Corea del Sur.

Su portafolio abarca belleza, hogar, cuidado personal y bebidas. En belleza destaca The History of Whoo, con ventas superiores a 2,6 billones de wones, junto a marcas como The Face Shop, Su:m37 y OHUI. En bebidas, controla Coca‑Cola Bottling Korea, gestionando las marcas de Coca‑Cola en Corea.

Entre 2023 y 2025, la compañía sufrió caída de ingresos y pérdidas por menor demanda de cosmética premium en China y cambios en tiendas duty-free (sin impuestos), lo que llevó a reestructuración y retiros voluntarios. En respuesta, está reorientando su estrategia hacia canales digitales, tiendas de salud y belleza, y busca crecer en Norteamérica y Japón para reducir la dependencia del turismo chino.

A nivel de desarrollo e innovaciones, LG H&H impulsa la “beauty tech” con dispositivos propios como LG Pra.L, y en 2025 ganó un Premio CES 2026 por su Hyper Rejuvenating Eye Patch, un parche tecnológico para el contorno de ojos. Además, planea seguir invirtiendo en wearables, personalización y tecnología para la longevidad de la piel.

La empresa surcoreana no es la única que ha solicitado el registro de su marca, también otros del segmento de salud y alimentos, ya lo han hecho el 16, 17 y 18 de marzo de este año, ¿Cuáles son?

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Marcas europeas del sector salud en el radar de Perú con productos

Dentro del segmento de salud, el Indecopi recibió la intención de Belimed AG, para registrar la denominación y logotipo de “Belimed” en la clase 05, que comprende desinfectantes; la clase 07, máquinas para la limpieza de instrumentos hospitalarios; la 09, gestión y almacenamiento de datos en los sectores de laboratorios médicos; la 11, quirúrgicos; y la 40, servicios de tratamiento del agua.

Belimed es una empresa suiza especializada en soluciones de limpieza, desinfección y esterilización para hospitales, industria farmacéutica y laboratorios. En Perú, tiene presencia a través de distribuidores autorizados como Implantes Externos Peruanos S.A.C; sin embargo, la reciente solicitud de registro de marca podría señalar el inicio de operaciones directas en el país.

Por su parte, WIQo ha solicitado el registro y la denominación de logotipo de “Prx Plus” en la categoría 03, que comprende cosméticos, crema antiarrugas, cremas hidratantes para uso cosmético, suero facial para uso cosmético, gel antienvejecimiento y blanqueadoras de la piel.

La compañía italiana de medicina estética no invasiva, se especializa en dispositivos médicos tópicos para la salud de la piel. Asimismo, es conocida por su peeling PRX, que permite biorevitalización sin agujas, y centra su enfoque en tratamientos que mejoran la piel, respaldados por millones de aplicaciones realizadas en consultas médicas alrededor del mundo.

En 2023, el fondo ARCHIMED adquirió participación mayoritaria de la compañía, y en 2025 lanzó PRX‑PLUS, un sistema de tensado cutáneo no invasivo que restaura firmeza facial sin agujas ni dolor.

Dueño de Ricocan y Supercan busca proteger esta marca en Perú

Dentro del segmento de alimentos, la empresa peruana Rintisa, dedicada a la producción y comercialización de alimentos balanceados para mascotas, solicitó el registro de la denominación y logotipo de “Canbo″ en la categoría 31, que corresponde a alimentos para animales, galletas para animales de compañía, granos para la alimentación animal y harinas para animales.

Esta solicitud podría indicar que la empresa busca proteger su marca Canbo, de ticket medio-alto y relanzada en 2023, consolidando su posición frente a la competencia en el mercado de alimentos para mascotas.

El año pasado, la empresa adelantó a este medio sobre los avances en la ampliación de su planta en Ate, que pasó de 8 a 20 hectáreas, incluyendo una nueva nave para alimentos húmedos que multiplicará por cinco la capacidad instalada. Esta expansión permitirá aumentar la producción y la capacidad exportadora, proyectando llegar a nuevos mercados de Sudamérica y Centroamérica.

Además, incorporará nuevos productos como Kissito para gatos y Poseidón para peces amazónicos, ampliando su línea Aqua; y desarrollará un nuevo alimento super premium para perros, con croquetas que incluyen inyección de carne fresca, previsto para agosto.

Dato.

Solo el 16, 17 y 18 de marzo de 2026, Indecopi publicó 456 solicitudes en el segmento de productos, entre ellas destacan la surcoreana LG H&H, Belimed, WIQo y Rintisa.

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