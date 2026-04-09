Entre 2023 y 2025, la compañía sufrió caída de ingresos y pérdidas por menor demanda de cosmética premium en China y cambios en tiendas duty-free. (Foto: LG H&H)
Entre 2023 y 2025, la compañía sufrió caída de ingresos y pérdidas por menor demanda de cosmética premium en China y cambios en tiendas duty-free. (Foto: LG H&H)
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Edgar Velito
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De acuerdo con el Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en 2025 el sector de belleza creció 7% respecto a 2024, alcanzando ventas por S/ 10,000 millones. Ante este escenario positivo, la filial de cosméticos y cuidado del hogar —también es embotelladora de Coca Cola en Corea del Sur— del grupo LG, multinacional surcoreana de electrónica, estaría reforzando su presencia en Perú, con movimientos que anticipan un posible ingreso al mercado local.

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