El sector de belleza continúa registrando resultados positivos. El más reciente Estudio de Inteligencia Comercial del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), correspondiente a 2025, reportó que dicho mercado creció 7% frente al 2024 y alcanzó ventas por S/ 10,000 millones. ¿Qué factores impulsaron este desempeño y qué se espera para el 2026?

Ángel Acevedo, presidente del gremio, indicó que en 2025 se registraron cuatro indicadores relevantes. El primero fue el mayor ingreso de productos al mercado. Si tradicionalmente se incorporaban alrededor de 1,000 al año, en 2025 la cifra ascendió a 1,200 lanzamientos.

En segundo lugar, destacó el crecimiento del número de consumidores intensivos (heavy users), que pasó de 13 millones a 15 millones, en línea con el aumento de la población.

Un tercer factor fue el incremento de nuevas empresas en el sector. En años previos, ingresaban entre 40 y 50 compañías anuales y, en 2025, se sumaron 120 nuevas firmas, una cifra inusual para el mercado. Como consecuencia de estos movimientos, el denominado “mercado virgen” se expandió hasta 54%.

En paralelo, las importaciones crecieron 11% y representaron el 77% del mercado; mientras que la producción nacional avanzó 8%, con una participación de 23%.

Categorías de belleza más dinámicas en 2025

Respecto a las categorías con mayor dinamismo, el reporte del Copecoh señaló que fragancias lideró el crecimiento de 2025, con un avance de 12%, seguida de protección solar (8%) . También registraron expansiones maquillaje (7%), tratamiento corporal (7%), tratamiento facial (6%), higiene personal (5%) y productos capilares (4%). Durante la presentación del estudio, se precisó que fragancias, higiene personal y capilares concentran el 75% del mercado cosmético en Perú.

Asimismo, Acevedo explicó que, al desagregar el crecimiento total de 7%, el avance real del mercado —es decir, en volumen— fue de 5 puntos porcentuales, mientras que 2 puntos respondieron al efecto precio. En ese sentido, subrayó que el incremento de precios estuvo en línea con la inflación del 2025, que fue de 2%, similar al ajuste registrado por la industria.

Fragancias, higiene personal y capilares concentran el 75% del mercado cosmético peruano y lideran el dinamismo del sector. (Foto referencial: Lolame / Pixabay).

Nuevas empresas y proyecciones para 2026

Otro rasgo que viene marcando al sector de belleza es el ingreso de nuevos actores. Al respecto, el presidente de Copecoh comentó que en 2025 se incorporaron 120 nuevas empresas al mercado . De ese total, el 75% registra montos por debajo de los US$ 100,000 FOB (importación); un 20% se ubica por debajo del US$ 1 millón FOB; y solo el 5% supera US$ 1 millón FOB.

De manera paralela, se identificaron 530 nuevas marcas en el mercado. De ese total, el 75% (390 marcas) correspondió a empresas recién ingresadas, mientras que el 25% restante fue lanzado por compañías ya consolidadas (140 marcas).

Si bien el número de compañías que incursiona en el sector es amplio, la mayoría aún opera a pequeña escala. ¿A qué segmentos se han dirigido estas nuevas firmas? El 40% se concentra en tratamiento facial; el 30%, en maquillaje e higiene personal; el 27%, en productos capilares; y el 16%, en fragancias y protección solar. No obstante, su participación en el mercado aún es reducida: en conjunto, apenas alcanzan el 1.5% del sector .

En cuanto a su origen, el 60% de estas nuevas marcas proviene de Asia Pacífico; el 21%, de América; el 19%, de Europa; y solo el 1%, de África.

Respecto a las perspectivas para este 2026, Acevedo estimó que, en un escenario optimista, el sector podría crecer 7%, con ventas que alcanzarían los S/ 10,850 millones .

Por categorías, el reporte proyecta que protección solar liderará el dinamismo con un avance de 13.9%, seguida de fragancias (13.3%), maquillaje (11.2%) y tratamiento facial (10.1%). En tanto, productos capilares crecerían 4.6%, tratamiento corporal 3.9% e higiene personal 3.6%.