Mía Ríos
Mía Ríos

Samsung amplía su oferta de productos este 2026, en el marco del CES que se realiza en La Vegas. Diego Buteler, head of Digital Appliances en Samsung Latinoamérica, indicó a Gestión que de cara a los próximos años, la empresa prevé un crecimiento sostenido en Perú, en aquellas categorías donde convergen la inteligencia artificial y la evolución del ecosistema conectado del hogar.

