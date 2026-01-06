“En el caso del Perú estará impulsado principalmente por los televisores premium, electrodomésticos y soluciones conectadas, más allá de los dispositivos móviles donde también lideramos”, precisó.

En esa línea, dijo que más allá de la comercialización, sus socios comerciales son actores clave para la explicación, demostración y recomendación de tecnología que hoy requieren un mayor nivel de conocimiento técnico y comprensión del ecosistema.

“De manera constante, fortalecemos la capacitación de técnicos, asesores y equipos comerciales, con el objetivo de que cuenten con las herramientas necesarias para explicar el valor real de la inteligencia artificial, la conectividad y la integración entre dispositivos”, sostuvo.

No obstante, la estrategia de la marca también contempla espacios especializados de entrenamiento y actualización técnica que permita exhibir la integración de dispositivos mediante la zona SmartThings, reforzar el soporte postventa y asegurar una experiencia consistente en todas las regiones del país.

“El primer Centro de Entrenamiento especializado del norte del país se inauguró en Chiclayo y próximamente se concretará en Trujillo y Piura”, contó a Gestión.

Crecimiento en Perú

La marca apuesta para el primer semestre del año su crecimiento más significativo. “Los cuales provengan de consumidores que opten por renovar o actualizar sus dispositivos o electrodomésticos”. En un año en el que se realizará el Mundial de Fútbol.

“Este desempeño estará especialmente impulsado por la temporada deportiva 2026, un periodo clave en el que los usuarios buscan experiencia de entretenimiento más inmersivas y de mayor calidad en el hogar”, comentó.

Una oportunidad estratégica - afirman - para impulsar principalmente dos categorías clave: los televisores QLED y las pantallas de gran tamaño.

Electrodomésticos inteligentes

La AI Home está orientada a transformar los electrodomésticos en compañeros del hogar; así por ejemplo, en el caso de los televisores, con la tecnología del Vision AI, los usuarios pueden hacer preguntas, pedir traducciones, silenciar comentaristas si de deportes se trata, entre otros. Por su parte, las cámaras de seguridad del hogar, o la de una aspiradora, puede detectar cuando las mascotas muestran malestar en la vista o en la dentadura.

“En el contexto de Perú, esta visión encaja con un mercado que avanza de manera sostenida hacia la digitalización del hogar, pero que al mismo tiempo valora profundamente la durabilidad y la seguridad de los dispositivos (...) Buscamos impulsar en Perú una adopción gradual del ecosistema AI Home, enfocándose en la interconectividad“, resaltó Buteler.

Bespoke AI AirDresser de Samsung. (Foto: Mía Ríos)

En esa línea, señaló que en América Latina, y particularmente en Perú, la adopción de nuevas tecnologías está estrechamente vinculada a factores como el poder adquisitivo, la madurez del ecosistema digital, la conectividad y hábitos de consumo.

“Estas variables influyen en la velocidad con la que productos muy puntuales pueden escalar en la región. Sin embargo, no vemos barreras, lo entendemos como una oportunidad para democratizar la tecnología de forma sostenible", mencionó.

Samsung detalló que América Latina se ha consolidado como la región con mayor crecimiento en dispositivos conectados, registrando un aumento del 27% en ventas durante el 2025, cifra que también se reflejó en el crecimiento de electrodomésticos conectados de la marca.

Además, también se evidenció un incremento del 44% en electrodomésticos con control por aplicación y un 27% en dispositivos con control por voz, lo que confirma una adopción de tecnologías inteligentes en los hogares de la región.

Samsung en el CES 2026

En el marco del CES 2026, Consumer Electronics Show, la feria tecnológica más grande del mundo que se realiza en Las Vegas, Samsung Electronics presentó hoy la primera televisión Micro RGB de 130 pulgadas del mundo (modelo R95H). Este modelo presenta las innovaciones de Micro RGB más avanzadas de la marca hasta la fecha.

La pantalla es compatible con el Vision AI Companion que permite búsquedas conversacionales, recomendaciones proactivas y acceso a funciones y aplicaciones de IA; entre las que están: AI Football Mode Pro, AI Sound Controller Pro, Live Translate, Generative Wallpaper, Microsoft Copilot y Perplexity.