(Las Vegas). Traducciones en vivo, clases de guitarra, recetas, son algunas de las opciones que la inteligencia artificial pone al alcance de los consumidores. Ya no solo se trata de un equipo celular, sino de un hogar inteligente. Previo al inicio del CES, la Feria de Electrónica de Consumo, las marcas de tecnología más grandes del mundo presentan sus novedades con IA para sus distintas categorías, TV, audio, smartphone, hogar, entre otros.

En ese marco, TM Roh, CEO y Head of Device eXperience (DX) Division de Samsung Electronics, indicó que, incorporaron inteligencia artificial en cada categoría, en cada producto y en cada servicio para ofrecer una experiencia de IA unificada y fluida (...) Enviamos alrededor de 500 millones de dispositivos cada año en el hogar, televisores, electrodomésticos, wearables y pantallas, todos con conectividad multidispositivo", dijo en el First Look.

El ejecutivo dijo también que el esfuerzo no solo es de la marca. “Colaboramos con líderes de la industria, innovando juntos para crear las mejores experiencias de IA”.

“Las innovaciones que verán hoy representan nuestra visión de la vida con IA: una experiencia Samsung más unificada, más personalizada y más confiable, y lo más importante, abierta para todos”, comentó.

TM Roh, CEO y jefe de la división Device eXperience (DX) de Samsung. (Foto: Samsung)

Entre las novedades de la marca está el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo (modelo R95H) para pantallas ultra-premium.

La pantalla de 130 pulgadas está diseñada para parecer menos un televisor y más una ventana inspirada en una galería de arte a través del Timeless Frame.

Pero, además de la imagen, en plena era de la IA el control remoto es pieza clave. Un botón que puede resolver, el Vision AI está pensado en que el equipo se convierta en el compañero: responde a preguntas e incluso realiza traducción en vivo.

SW Yong, presidente y director del negocio de Visual Display (VD) de Samsung Electronics, señaló también todos estos productos estarán potenciados por Vision AI, que ha recibido una gran respuesta en cifras. “Desde su lanzamiento el pasado septiembre, la adopción del servicio superó el 25% en solo tres meses. En comparación con servicios de IA anteriores, esta tasa de adopción es casi siete veces más rápida”.

“Micro RGB liderará el futuro de los televisores premium (...) Somos los primeros en implementar HDR10+ Adaptive & Audio en nuestra línea de televisores 2026. A partir de este año, Amazon Prime Video planea ofrecer algunos títulos en HDR10+ Adaptive & Audio y ampliará la oferta en 2026”, dijo.

Más allá de la TV

Mascotas: Dignóstico de molestias

Si ya tiene cámaras de seguridad en casa, o la aspiradora robot, puede ver a su mascota y saber si tiene molestias en las articulaciones, vista irritada o problemas dentales.

“Lo que hace esto es ayudarte a detectar de forma temprana problemas en lasmascotas,s o cualquier enfermedad, o cualquier cosa rareza que notes que tu mascota. La visión con IA está analizando su comportamiento”, explicó Samsung.

A modo deejemplo,o explican que si se golpeó contra la pared, el sistema sugiere que podría tener un problema en el ojo.

“Esto podría ser posiblemente como cataratas tempranas. Todo lo que haces es usar la visión con IA. Te va a sugerir cuáles son las formas incorrectas de tomar la foto y luego la forma correcta”, detallan.

Lo que hace la visión con IA es analizar todos los resultados y darte sugerencias de diagnóstico y tratamiento.

“Es así de sencillo. La etiqueta (tag) está apagada ahora mismo, pero para que te hagas una idea: Tiene el nombre de la mascota. Muestra sus pasos y su actividad. Si mi gato está extra activo un día, lo puedo ver desde casa. Muestra la ubicación; puedes rastrear dónde está el gato. Además, si tienes más dispositivos asociados, puede reproducir un video para gatos en tu TV”, precisan.

“Además, si estás cubriendo en el CES, en tu monitor; si tienes el robot aspiradora, puede poner música; si tienes alguno de nuestros electrodomésticos, los ajusta y los pone en un modo más silencioso”, precisan.

Clases de música

¿Le gustaría tocar como una estrella de rock? Samsung presentó al Fender Play TV, una app creada exclusivamente para los televisores de la marca en conjunto con Fender, la principal compañía de guitarras del mundo.

“La ventaja de tener algo como Fender integrado en tu TV es que tienes una pantalla grande, así que no te pierdes ninguno de esos detalles finos de colocación. Los acordes se muestran ampliados, y a medida que él los toca, se van resaltando”, explicaron a Gestión.

Fender Play TV, una app creada exclusivamente para los televisores. (Foto: Mía Ríos)

Actualmente,e hay unas 380 lecciones en video integradas en la app, con tres niveles y cuatro instrumentos diferentes: guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo y ukelele.

“Cuando ya tienes un dominio más sólido del instrumento que estás aprendiendo, puedes pasar al “modo jam” que te permite improvisar con tu TV y tocar sobre una pista de acompañamiento. Por ejemplo, elegimos Neon Twang, elegimos rock y luego Time Motel".

El aplicativo estará en los televisores Samsung 2026.

Refrigeración híbrida

Distintas temperaturas. La refrigeración híbrida con IA también forma parte de las novedades presentadas. Así, con el módulo Peltier, es posible que un lado se caliente y otro se enfríe, lo que se traduce a un eficiente consumo de energía. Con puertas que se pueden abrir hasta 180 grados.

Refrigerador con una actualización a AI Vision integrada con Google Gemini. (Foto: Mía Ríos)

Lavado en menos tiempo

En lo que respecta al lavado, han sumado la innovación al secado, con un caloradicional para acelerar el secado. De tal forma que se reduce el total de lavado y secado de 98 a 69 minutos.

Bespoke AI AirDresser de Samsung. (Foto: Mía Ríos)

Audio experiencia

Audio y pantalla. Con una tecnología de micro LED transparente, se puede mostrar, por ejemplo, un álbum reproduciéndose, alguna obra de arte o la hora y el clima.Esta tecnología aún está en prototipo, pero muestra hacia dónde avanza la marca.

Espejito Espejito

Con la experiencia en investigación de AMOREPACIFIC, un espejo puedeanalizare el estado de tu piel para recomendar productos de cuidado facial personalizados. Una opción para las empresas que comercializan productos para el skin care.

Con el motor de IA de TWINIT, el espejo analiza el tono de tu piel, ojos y labios para crear una paleta, realzando tus rasgos para una experiencia de estilo.