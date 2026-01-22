LG Electronics Perú informó el nombramiento de Youngrok Kim como nuevo CEO de la operación local, como parte de su estrategia para consolidar su presencia en el mercado peruano y reforzar su gestión comercial en la región.

Kim cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro de LG a nivel global. Antes de asumir la dirección de la filial peruana, se desempeñó como director de la División de televisores para Latinoamérica y la casa matriz, desde donde lideró estrategias comerciales, expansión de mercado y desarrollo de negocios clave para esa categoría.

A lo largo de su carrera en la compañía, el ejecutivo ha ocupado diversos roles de liderazgo en las áreas de ventas y marketing, acumulando experiencia en la gestión de portafolios de consumo masivo y en el posicionamiento de marcas tecnológicas en mercados competitivos.

En el plano académico, Kim tiene un MBA por la Escuela de Ciencias y Tecnologías Integradas de Seúl y cuenta con una licenciatura en Estudios Hispánicos, una combinación que le permite articular una visión estratégica con una comprensión cultural relevante para el mercado latinoamericano.

El nuevo CEO de LG Perú lideró la división de televisores para Latinoamérica. (Foto: LG).

Con este nombramiento, LG Perú busca fortalecer su capacidad de ejecución local y alinear sus objetivos comerciales con la estrategia regional del grupo.

LA PRESENCIA GLOBAL DE LG ELECTRONICS

LG Electronics es una empresa global de tecnología y bienes de consumo, con operaciones en más de 140 locaciones y una fuerza laboral superior a 70,000 colaboradores. En 2020, la compañía registró ventas globales superiores a los US$ 56,000 millones.

El conglomerado está compuesto por cinco divisiones de negocio: Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Mobile Communications, Vehicle Component Solutions y Business Solutions.

LG es uno de los principales productores mundiales de televisores, refrigeradoras, lavadoras, sistemas de aire acondicionado y dispositivos móviles, incluyendo sus líneas premium LG SIGNATURE y los productos LG ThinQ con inteligencia artificial.

LG Electronics opera en más de 140 países y supera los 70,000 colaboradores a nivel global. (Foto: LG).

ESTRATEGIA DE LG EN PERÚ

Según información difundida por la propia compañía en marzo de 2025, LG venía ejecutando una estrategia orientada a diferenciar su oferta frente a la creciente competencia en el mercado peruano, apalancada en el refuerzo de su línea premium y en la expansión de su presencia comercial.

En ese periodo, la firma reportaba una participación cercana al 25% en refrigeradoras y 45% en lavadoras dentro del segmento premium, así como el liderazgo en televisores de alta gama, impulsado por tecnologías como OLED y QNED.

Asimismo, LG había anunciado planes para ampliar su red de puntos de venta a nivel nacional, desarrollar nuevos formatos de presencia en retail y fortalecer su canal online, además de una mayor incorporación de inteligencia artificial en su portafolio de productos.