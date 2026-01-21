El Grupo AJE informó que Mirtha Jerí de Añaños dejó la presidencia de la Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños y delegó el cargo a su hija, Vicky Añaños Jerí, en el marco de un proceso de transición en el brazo social del conglomerado.

La Fundación AJE fue liderada durante varios años por la matriarca de la familia Añaños, etapa en la que se consolidaron iniciativas orientadas al desarrollo de emprendedores, educación y fortalecimiento de cadenas productivas, particularmente en agricultura y fruticultura.

Bajo la presidencia de Vicky Añaños Jerí, la institución trabajará con un nuevo equipo y una estrategia estructurada sobre cuatro ejes: ambiental, cultural, social y desarrollo emprendedor, que guiarán sus programas y acciones.

La nueva presidenta asumió el encargo con el objetivo de fortalecer el impacto social de la fundación y proyectar sus actividades hacia una mayor internacionalización, en línea con la presencia regional del grupo empresarial.

La Fundación AJE articula programas de educación, emprendimiento y producción local en los mercados donde opera el grupo. (Foto: GEC)

EL ROL DE LA FUNDACIÓN EN LA ESTRATEGIA DEL GRUPO AJE

El Grupo AJE mantiene operaciones en más de 23 países de América Latina, Asia y África.

La Fundación AJE Eduardo & Mirtha Añaños forma parte del ecosistema corporativo del Grupo AJE, uno de los principales conglomerados de bebidas de origen peruano con operaciones en América Latina, Asia y África.

A través de esta plataforma, el grupo articula programas vinculados a educación, producción local y emprendimiento, con el objetivo de fortalecer su relación con las comunidades y respaldar su crecimiento en mercados internacionales.

Con la llegada de Vicky Añaños Jerí a la presidencia, la Fundación busca consolidarse como un componente clave dentro de la estrategia de sostenibilidad y expansión del grupo, en un contexto en el que las empresas multinacionales enfrentan mayores exigencias en materia social, ambiental y de gobernanza.