La multinacional de bebidas AJE Perú anunció la incorporación de Rafael Vega como su nuevo country manager, posición desde la cual “asumirá la responsabilidad de liderar la estrategia de crecimiento y posicionamiento de la compañía en el país”, indicó la empresa en un comunicado. De esta forma se aleja del cargo Jesús López. ¿Quién es la nueva cabeza?

Vega cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de consumo masivo y un MBA por el PAD de la Universidad de Piura.

En detalle, en su carrera ha dirigido equipos comerciales, de marketing y operaciones en empresas del rubro. Una característica del nuevo directivo, precisó la empresa, en su enfoque en la rentabilidad, la transformación organizacional y el desarrollo sostenible.

Los objetivos del nuevo líder

Desde su nuevo cargo, el ejecutivo tendrá como objetivo “impulsar la innovación y consolidar las operaciones locales de AJE Perú, en un contexto de alta competencia en la industria de bebidas”, argumentó la firma de bebidas.

También buscará fortalecer los vínculos con los distintos actores del ecosistema empresarial, como gremios, instituciones públicas, aliados comerciales y medios de comunicación.

“Con este nombramiento, AJE busca reforzar su estructura de liderazgo en el mercado y sostener su crecimiento en el segmento de consumo masivo”, finalizó el comunicado.

Los desafíos del mercado

En el plano local, uno de los principales desafíos que deberá asumir Vega será mantener el liderazgo de Cielo, la marca emblema de AJE en el segmento de agua embotellada. Esto ocurre tras la compra de San Mateo por parte del Grupo Gloria, operación ya aprobada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y que se concretará una vez culminen los procesos internos de la anterior propietaria (Backus).

En este nuevo escenario, Vega tendrá que diseñar una estrategia que refuerce la posición de Cielo frente a un competidor renovado, que ha adelantado su intención de impulsar San Mateo con foco en innovación, eficiencia y sostenibilidad.

Otro de los retos que enfrentará el ejecutivo será adaptarse al cambio en las preferencias de los consumidores peruanos, que hoy muestran una mayor inclinación por productos funcionales, saludables y con menor contenido de azúcar. Los estudios de mercado recientes confirman una tendencia creciente hacia opciones más naturales y de perfil nutricional equilibrado.

En paralelo, se observa una oportunidad de crecimiento en categorías como bebidas energéticas, aguas saborizadas y presentaciones de mayor tamaño, segmentos que están ganando terreno en los puntos de venta y entre los consumidores jóvenes.