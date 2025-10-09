En diálogo con Gestión, Erika Córdova, gerente de Marketing de AJE, explicó que la compañía ha llevado a cabo una reingeniería de marca que comprende tres ejes. “Por un lado, hemos trabajado un refrescamiento de la imagen; por otro, un ajuste en el sabor y la fórmula. Además, estamos ampliando nuestro portafolio con nuevos formatos y presentaciones”, señaló la ejecutiva.

En el ámbito de imagen, detalló que Big Cola modificó la disposición de su logotipo, ya que antes se mostraba en posición vertical y ahora se ubica de forma horizontal en casi todas las presentaciones, con el fin de mejorar la legibilidad y visibilidad del nombre. Solo se mantiene la posición vertical en dos formatos —la nueva lata de 355 ml y la botella familiar de 3.3 litros— debido a las características de sus envases.

Asimismo, la marca retiró el color amarillo de tapas y etiquetas para concentrarse en su característico rojo, buscando unificar su identidad visual a nivel global y reforzar su posicionamiento como marca internacional.

En cuanto al producto, la compañía renovó la fórmula de la gaseosa a través de su centro de investigación, desarrollo e innovación, con el objetivo de ofrecer un sabor “más refrescante”, comentó Córdova. A esta actualización se suma la ampliación del portafolio con nuevos formatos , como la lata de 355 ml, que está orientada a un público joven, y la presentación de 750 ml.

“Todas estas acciones forman parte del plan integral para fortalecer la propuesta de valor de Big Cola. Nuestro objetivo es consolidar el equity de la marca.”, subrayó la vocera.

Crecer por encima del mercado: el objetivo detrás

En ese sentido, destacó que la nueva presentación en lata, lanzada hace cuatro meses, ha permitido abrir nuevos canales y ocasiones de consumo . “Desde el lanzamiento, hemos ingresado al canal moderno. Por ejemplo, Big Cola ya está presente en Wong, donde antes no teníamos participación, y los resultados han sido muy positivos. También estamos en Plaza Vea, donde nuestro formato en lata se encuentra entre los productos más vendidos de la categoría”, comentó.

Según Córdova, este desempeño refleja la buena acogida del formato entre los consumidores más jóvenes, quienes muestran una mayor preferencia por productos en esta presentación. Simultáneamente, la marca está apostando por el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) como una vía adicional para reforzar su presencia y fortalecer su imagen. En cambio, el envase de 750 ml, se está distribuyendo principalmente en el canal tradicional.

¿A qué se debe esta transformación? La portavoz de AJE explicó que responde a una tendencia del mercado. “Lo que observamos es que las categorías que más crecen son las de agua y agua saborizada. La categoría de gaseosas, en cambio, se ha mantenido estable, sin grandes incrementos . Por eso estamos buscando nuevas ocasiones de consumo y canales que nos permitan generar mayor volumen y acompañar el crecimiento de los formatos modernos, como las tiendas de conveniencia o los hard discount”, argumentó.

Sobre las metas de crecimiento, evitó precisar cifras, pero señaló que el objetivo es avanzar “ por encima de la categoría ”, apoyándose en los nuevos canales y formatos . Como parte de esta estrategia, la ejecutiva adelantó que AJE replicará iniciativas como la tienda insignia inaugurada recientemente junto al Grupo Vega, un espacio completamente ambientado con la identidad de Big Cola. “Este tipo de proyectos nos permite seguir construyendo marca y estar más cerca de los consumidores”, declaró.