Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Karen Guardia Quispe
mailKaren Guardia Quispe

De acuerdo con el último reporte de Nielsen, aunque el consumo total de bebidas no alcohólicas —incluidas las gaseosas— registró una ligera contracción entre enero y abril, se espera que esta tendencia se revierta. En concreto, el estudio señala que las bebidas sin alcohol retrocedieron un 1.1%. Frente a este contexto, AJE viene impulsando acciones para dinamizar la categoría, con una estrategia enfocada en Big Cola, su marca insignia, que busca fortalecer su presencia y consumo, especialmente entre el público joven. ¿De qué forma?

TE PUEDE INTERESAR

Reino Unido y el proyecto con Aje: la llave para superfrutos en Europa
Aje en la selva: reconversión operativa a la vista en fábrica de bebidas de Pucallpa
Perú y Colombia, tensión y conexión: Primax, Yanbal, Aje y otras firmas ancladas en país vecino

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.