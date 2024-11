Si bien afrontraron la menor demanda de bebidas ante una fuerte sensación de frío, se observó crecimiento en otras categorías, como jugos. Pero desde el mes de setiembre, la demanda empezó a crecer, lo que les augura una buena campaña de verano. Por ello, ya tienen trazado un plan para sus nuevos lanzamientos.

“Estamos relanzando nuestra marca de agua Loa, con una nueva imagen, de tal forma de seguir impulsándola en nuestros mercados. Le estamos dando mucha fuerza a Loa, que realmente tiene pH alcalino, con un muy buen sabor”, sostuvo Añaños.

A nivel de grupo, se lanzan 60 productos al año, dentro de sus 28 marcas, lo que replicarían en 2025, abarcando extensiones de línea e incluso nuevas marcas que podrían sumar al portafolio. Es que el plan trazado incluye su ingreso a nuevas categorías, lo que se concretaría en el segundo semestre del 2025.

Para llevar adelante este plan, en el caso del mercado peruano, uno de los proyectos que se concretarán al cierre del año es la inauguración de cinco líneas de producción.

“Son líneas bastante flexibles para el portafolio, que nos permitirá seguir innovando, tanto para producir bebidas energéticas, rehidratantes, otro tipo de jugos, están más abocadas a ello”, explicó la ejecutiva.

A la par, la empresa está consolidando productos de su portafolio, como el caso de Kero, con gajos de aloe, que va en la línea de productos con ingredientes naturales, para tener algún diferencial en sabor.

Recordó que en países como Brasil, tienen categorías que no están en el mercado local, como la de bebidas alcohólicas con los ‘ready to drink’, y están evaluando hacer pilotos para poder expandir estos productos no solamente en el Caribe o Centroamérica, sino también en Perú.

“Por todo ello, considero que el 2025 será un año muy activo en cuanto a lanzamientos”, destacó Añaños.

Cabe precisar que la ejecutiva comentó hace algunos meses a este medio, que su plan de inversiones al 2026 contemplaba US$ 200 millones. Al respecto, destacó que este año, han invertido US$ 100 millones a nivel de grupo y ahora afinan las cifras para el 2025 y 2026.

¿Podría incrementarse el monto planificado? “Estamos todavía definiendo el monto total, pero definitivamente seguimos apostando por el crecimiento y por consolidarnos en otros mercados y también generar mayor expansión”, remarcó.

Alimentos, una categoría que avanza

Pero ISM no solo está enfocada en bebidas. Otra de sus líneas de negocio es alimentos, de hecho, este año en Perú, hicieron el lanzamiento de su cereal Delicrunch, con un formato distinto. “La categoría ha tenido un buen desempeño, estamos llegando a más o menos 5% de crecimiento y tenemos muy buenas perspectivas de avance acá en Perú. En República Dominicana lanzamos Cruji’s Snacks y también venimos con buenas cifras de crecimientos­”, sostuvo la ejecjtiva.

Consultada sobre su ingreso a nuevas categorías de alimentos no, comentó que, por lo menos en el mercado peruano, no lo tienen planificado no, ya que por ahora están muy concentrados en consolidar los países donde se ubican.

“En particular, lo que queremos es poner un mayor foco de crecimiento en nuestro ‘core’ de negocio”, refirió Añaños.

