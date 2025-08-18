La planta de Aje en Pucallpa tiene un área de 9,200 m2. (Foto: difusión).
La planta de Aje en Pucallpa tiene un área de 9,200 m2. (Foto: difusión).
Edgar Velito
Edgar Velito

Ajeper del Oriente, del grupo Aje, contempla un proceso de transformación significativa en su planta de Pucallpa (Ucayali), dedicada a la elaboración de gaseosas, jugos y agua de mesa. Los planes incluyen una reorganización completa de las operaciones, pero sin afectar ciertas estructuras clave. ¿Qué implicancias tendrá esto para la región y el sector al que pertenece?

