LG. (Foto: LG en el CES)
LG Energy Solution informó este lunes que firmó (unos US$ 1,400 millones), sumándose a sus previos acuerdos de baterías anunciados en septiembre.

El acuerdo contempla la provisión de baterías para VE entre el 1 de marzo de 2028 y el 30 de junio de 2035, con entregas destinadas a Europa y América del Norte, según un informe regulatorio ante el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur.

Aumento en las ventas

La firma también indicó que el monto

El contrato probablemente abarque baterías destinadas a modelos eléctricos económicos y de gama media, según observadores citados por la agencia local de noticias Yonhap, en un contexto en el que Mercedes-Benz planea lanzar 40 nuevos modelos a nivel mundial para 2027.

El informe explica que el volumen, el plazo y otras condiciones podrían modificarse tras consultas adicionales con el cliente.

El último acuerdo se suma a los dos divulgados el 3 de septiembre que suponen un suministro de un volumen combinado de 107 gigavatios-hora de baterías de LG Energy Solution para la automotriz alemana.

