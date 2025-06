De acuerdo al estudio de Dominio Consultores, la importación de televisores inteligentes al cierre del primer trimestre llegó a los 474,403 unidades, representando un crecimiento de 57.7% respecto a similar periodo del 2024, cuando trajeron 300,809 equipos.

Fernando Grados, gerente general de Dominio Consultores, explica que, si bien este año no hay eventos deportivos que pudieran impulsar este sector, la industria se ha recuperado debido a la demanda existente por televisores inteligentes.

A criterio de Grados, las principales razones de compra de este producto se darían porque cada vez hay más jóvenes trabajando y por ende buscan adquirir un televisor inteligente como forma de entretenimiento para su vivienda, así como los hogares recién constituidos que también compran una tele smart. A ello, se suman las renovaciones, aunque estas son en menor medida.

“Para el término del 2025 estamos pensando en un crecimiento de alrededor de un 35% a 40% si estamos en condiciones similares, pero habrá un crecimiento de dos dígitos en las importaciones de televisores inteligente con toda seguridad”, mencionó el ejecutivo.

Un nuevo líder en el mercado de televisores

Dentro de esta recuperación que ha tenido la industria, hay algunas marcas que han ganado participación de mercado en el primer trimestre del año, así como otras que se han visto impactadas. Y es que, si bien en similar periodo del 2024 el líder en las importaciones de televisores inteligentes era la coreana LG, seguida por su par Samsung, la japonesa JVC y la china TCL, ahora estas posiciones se han modificado.

Según el reporte de Dominio Consultores, la china TCL tuvo un incremento de 117.9% en sus importaciones de televisores inteligentes con 106.303, captando el 22.4% de participación de mercado. En tanto, en segunda posición se ubicó la japonesa JVC con 83,937 unidades y un share de 17.7% tras crecer en 57.1% en el primer trimestre de este año.

“TCL ya es el líder mundial y lo que vemos es el resultado de una estrategia a nivel mundial. No hay razón alguna para que en Perú no suceda lo mismo, LG y Samsung creo que se van a mantener más en el segmento premium porque en el segmento bajo y medio ya lo perdieron y no creo que lo recuperen. Tendrían que sacar una propuesta similar a la ofrecida por TCL y también tienen que luchar con JVC”, anotó Grados.

Roberto de la Cruz, vicepresidente de TCL Electronics en Perú, indicó que, tras haber instalado su oficina en nuestro país en julio de 2023 e iniciando la comercialización de sus productos en setiembre, han logrado tener un desempeño exponencial, llegando a la fecha a ser la marca que más televisores vende en unidades y ubicándose en segunda lugar en términos de valor, sumando a sus marcas TCL e iffalcon.

“En unidades ya somos líderes sumando nuestras dos marcas, lo que da una coherencia al tamaño de las importaciones. En valor ya nos estamos acercando muchísimo a los dos coreanos; en el mes de junio deberíamos quedar segundo en valor”, acotó.

En tanto, Samsung pasó del 21.3% al 12.6% en market share al reducir en 6.4% sus importaciones, ubicándose en la tercera posición. En tanto, la coreana LG fue la más afectada y de liderar el mercado con un share de 22.1%, en este primer trimestre captó apenas el 9% al traer 42,613 televisores, un 36% menos que el similar periodo del 2024.

Asimismo, Grados destacó que Hiraoka también está afianzando su marca Miray en el mercado de televisores, ya que pasaron de tener el 0.6% de participación de mercado al 5.5%. Mientras que la china Hisense captó el 5.6%.

TCL viene liderando en las importaciones de televisores. Foto: Difusión

El gerente general de Dominio Consultores precisó que el segmento bajo son televisores de entre S/800 y S/1,000; el medio oscila entre S/1,000 y S/1,300 y el premium aquellos que superan los S/1,500. Mientras que los más demandados son de 50 y 55 pulgadas.

Por su parte, De la Cruz precisó que el ticket promedio de un televisor bajó a S/1,135. Según explicó ello no se debe a que hay una mayor demanda de pulgada chica, sino que los televisores pulgadas grandes han bajado su precio por la intensa competencia que hay en la industria.