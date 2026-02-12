Miniso busca registrar nueva marca en Perú, ¿en qué categoría?
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

El mercado peruano se ha consolidado como uno de los más atractivos de América Latina para el ingreso de empresas extranjeras de gran escala, que buscan introducir nuevas marcas y desarrollar segmentos de consumo, inclusive en un contexto de cautela política previo a las elecciones presidenciales de 2026. En esa línea, firmas globales como Skechers, Miniso y JYP Entertainment buscarían seguir creciendo en Perú, utilizando el registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como un paso clave para asegurar presencia comercial y la protección de su portafolio.

