Según pudo conocer Gestión, entre el 19 y el 23 de enero de 2026, se publicaron 559 solicitudes de registro de marcas de productos y servicios en el Indecopi, lo que refuerza la lectura de un sostenido interés de empresas extranjeras por asegurar presencia o anticipar un eventual desembarco comercial en el mercado peruano. Entre las solicitudes, destacan iniciativas vinculadas con los sectores de calzado, ropa, retail, moda y perfumería, tanto de corporaciones ya posicionadas como de nuevas marcas.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue realizado por Skechers U.S.A., empresa estadounidense especializada en calzado e indumentaria deportiva, que inició el proceso de registro de la marca “Cozy Fit” ante el Indecopi, en la clase 25, la cual comprende el registro de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería, incluyendo vestimenta en general, uniformes, ropa deportiva, zapatos, botas y sombreros, una de las categorías más utilizadas para la protección y posicionamiento de marcas de moda en el mercado peruano.

Grandes marcas con la mira en el mercado peruano

Skechers U.S.A., Inc. fue fundada en 1992 en Estados Unidos por Robert Greenberg y hoy es una de las mayores compañías de calzado a nivel global, con presencia comercial en más de 180 países. Su portafolio incluye calzado lifestyle y deportivo, así como prendas y accesorios para hombres, mujeres y niños, distribuidos a través de tiendas propias, socios minoristas y canales digitales. En el mercado peruano, la compañía comenzó operaciones con tiendas físicas en 2017, marcando su ingreso formal al país y dando inicio a una estrategia sostenida de posicionamiento y expansión local.

Con esta solicitud de registro, la compañía refuerza una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros y a anticipar un eventual fortalecimiento o ampliación de su presencia comercial en el mercado peruano. En ese contexto, ¿qué otras empresas de escala internacional vienen activando movimientos similares en Perú?

Miniso apuesta por nueva marca

Otra solicitud resaltante fue formulada por Miniso, que inició el proceso de registro de la marca “Mini Family” ante el Indecopi en las clases 14, 26 y 28, que comprenden desde artículos de joyería, relojes, llaveros y accesorios decorativos; insumos y adornos para vestir, calzado y cuidado personal; hasta una amplia gama de juguetes, juegos, artículos deportivos y productos recreativos.

La cadena asiática de retail especializada en productos de diseño accesible para el hogar, estilo de vida y entretenimiento fue fundada en 2013 por el empresario chino Ye Guofu. La compañía ha desplegado una rápida expansión internacional y hoy cuenta con miles de tiendas en más de 100 países, con un portafolio que abarca artículos para el hogar, accesorios, juguetes, cosmética y productos de uso cotidiano.

En el mercado peruano, la marca inició operaciones comerciales en 2018 con la apertura de sus primeras tiendas en centros comerciales y, desde entonces, ha fortalecido su presencia local mediante la ampliación sostenida de su red de locales.

¿JYP Entertainment apuesta por nuevo segmento?

Otro requerimiento importante fue realizado por JYP Entertainment Corporation, empresa de origen surcoreano especializada en la industria del entretenimiento y la gestión de artistas, que inició el proceso de registro de la marca “Girlset” ante el Indecopi, en la clase 03, que abarca productos cosméticos, de perfumería, limpieza y cuidado personal, incluyendo cosméticos, dentífricos, jabones, aceites esenciales, productos de limpieza y blanqueo, así como fragancias, en una categoría clave para la protección de marca y el posicionamiento comercial en el mercado peruano.

JYP Entertainment Corporation es un conglomerado multinacional de entretenimiento y sello discográfico de Corea del Sur, fundado en 1997 en Seúl por el cantante y productor Park Jin-young, conocido como J.Y. Park. La compañía opera como agencia de talentos, productora musical, editorial y organizadora de eventos y conciertos, con filiales y divisiones en países de Asia, Estados Unidos y otros mercados globales, y ha sido clave en la creación y gestión de importantes actores del género K-pop como Twice, 2PM, Stray Kids, Itzy y Nmixx, entre otros.

Su portafolio incluye descubrimiento y formación de artistas, producción y publicación musical, gestión de giras y eventos, así como actividades de licencias y proyectos internacionales, consolidándose como una de las principales casas de entretenimiento de Corea del Sur con influencia en mercados de todo el mundo.