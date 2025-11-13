Solo en el primer semestre del año, este segmento avanzó 8.4% y alcanzó ventas por S/ 4,675 millones, de acuerdo con el último estudio de Copecoh (Foto: Difusión).
Edgar Velito
mailEdgar Velito

El auge del sector cosmético en Perú no se detiene. Si bien Asia ha liderado el interés por ingresar al mercado, con China, Corea del Sur e India concentrando el 50% de las 80 nuevas empresas del rubro, ahora marcas de Sudamérica también estarían evaluando su entrada a este dinámico sector. ¿Qué buscan y cuál sería su apuesta en el país?

