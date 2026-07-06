Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y Región Andina / Foto: Joel Alonzo para GEC
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Ani Lu Torres
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Muchas empresas afirman que el comercio electrónico es una prioridad. Sin embargo, cuando Eduardo Gotuzzo, presidente regional de L’Oréal para Centroamérica y la región Andina, conversa con ejecutivos de distintos sectores encuentra una contradicción que ve con frecuencia: organizaciones que dicen apostar por el ecommerce y la inteligencia artificial, pero que solo destinan una o dos personas a liderar esas áreas que, en teoría, deberían impulsar el crecimiento del negocio.

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